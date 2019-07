Das Hüfinger Sommertheater wird in diesem Jahr von einem sechsköpfigen Orchester in verschiedenen Szenen musikalisch begleitet. „Das Hervorheben verschiedener Szenen mit Live-Musik macht Theater zu etwas Besonderem. Mit ihr kann man Spuren im Schauspiel hinterlassen, die den Besuchern nachdrücklich in Erinnerung bleiben“, so Regisseur Paul Siemt.

Hüfingen Mehr als 1000 Besucher in der ersten Staffel: Akteure des Hüfinger Sommertheaters spielen in strömendem Regen Das könnte Sie auch interessieren

Kai Armbruster aus Donaueschingen hat wie auch schon bei den beiden Theaterstücken davor die Musik zum Stück komponiert. Musikalische Vielfalt ist sein Prinzip: Kai Armbruster ist nicht nur ein Akkordeonspieler, er hat auch mit allerlei Kompositionen und als Dozent der Musikschule Donaueschingen und Blumberg Akzente gesetzt. Beim Sommertheater wird er gemeinsam mit seinen Musikkollegen zu hören sein.