von Rainer Bombardi

„Ich weiß, es ist schon nach 22 Uhr und die Konzentration nicht mehr auf dem Maximum, aber die Passage ab Takt 143 bekommt Ihr noch hin“, motiviert Dirigent Jürgen Penl, Dirigent der Musikkapelle Mundelfingen, an dem fortgeschrittenen Abend im Probelokal. Erst vor wenigen Monaten übernahm er die Kapelle. Seither führt er sie Schritt um Schritt zu neuer und noch vor wenigen Monaten so nicht erwarteter Leistung.

Wieder steigende Zahl von Aktiven

Dass er mit dieser Vorgehensweise den richtigen Weg eingeschlagen hat, zeigen ihm die vielen Wiedereintritte und Neueintritte, die den Mitgliederstand der Aktiven auf 50 ansteigen ließen. „In der Musikkapelle Mundelfingen schlummert ein Potenzial, das nur darauf wartet, mobilisiert zu werden“, lobt der Penl das Blasmusikorchester, welches er mit der Metapher von einem schlafenden Riesen beschreibt.

Seit Wochen arbeiten die Mundelfinger Aktiven konzentriert in den Proben für das Herbstkonzert mit. | Bild: Rainer Bombardi

Bis vor kurzer Zeit noch ohne festen Dirigenten

Es ist noch kein halbes Jahr her, dass sich die Musikkapelle ohne festen Dirigenten präsentierte. Vor ihr lagen Auftritte während des Kreiserntedankfestes der Landjugend und das Herbstkonzert. Noch wusste niemand so genau, wie diese Herausforderungen zu meistern sind.

Wilfried Föhrenbach überbrückte die Vakanz

Freilich war mit Wilfried Föhrenbacher in den Monaten der Vakanz auf dem Dirigentenposten ein Musiker aus den eigenen Riehen zur Stelle, der den Taktstock übernahm. Doch hatte dieser bereits frühzeitig angekündigt während der Großveranstaltungen nicht mehr an der Front zu stehen. Zudem fehlte er dem Saxophonregister.

Intensiv nach neuem Orchesterleiter gesucht

Nach intensiver Recherche und einigen Probedirigaten von musikalischen Leitungen fiel die Wahl auf Jürgen Penl. Von Beginn an passte die Liaison von Musikkapelle und Dirigent, dessen Ziel es ist, in der Gemeinschaft den musikalischen Erfolg zu stemmen. „Die Blasmusik ist eines der schönsten Kulturgüter die wir haben. Kaum ein anderes Hobby führt die Menschen unterschiedlichster Altersstruktur und Generationen übergreifend so zusammen wie das Musizieren in einem Verein.“

Start in der Stadtmusik Villingen

Jürgen Penl spricht aus Erfahrung, denn seine Karriere begann ursprünglich in der Stadtmusik Villingen. Aus familiären und beruflichen Gründen zog es ihn an den Hochrhein, wo er inzwischen als einer von acht Bezirksvorsitzenden im Blasmusikverband mitwirkt.

Jürgen Penl (rechts), neuer Dirigent der Musikkapelle Mundelfingen und sein interimistisch an vorderster Front tätiger Stellvertreter und Musiker Wilfried Föhrenbacher (hier beim Kreiserntedankfest). | Bild: Rainer Bombardi

Ein Dirigent aus Überzeugung

Zu seinem Dirigentenschein kam Penl aus Überzeugung. Er spielte unter einigen Dirigenten mit, die sich in der Leitung einer Blasmusikorchesters ungeschickt verhielten. „Irgendwann war mir das ständige Gemeckere und Kritisieren zu viel. Ich sagte zu mir: ,Mach es besser, wenn Du mitreden möchtest‘“, und absolvierte eine Ausbildung zum Dirigenten.“ Diesen Schritt vollzog Penl vor sechzehn Jahren. Seine damalige Entscheidung hat er bis heute nie bereut.

Konzentration auf die Leitung einer einzigen Kapelle

„Für mich ist es ein weiterer Vorteil, dass ich mich im Unterschied zu Vollprofis, die von der Musik ihren Lebensunterhalt bestreiten, auf die Leitung einer Kapelle konzentrieren kann“, bemerkt Penl, der beruflich anderweitig auf einer Vollzeitstelle tätig ist.

Proben-Anzahl erhöht

Bei seinem neuen Engagement konzentriert er sich nach der erfolgreichen Mitwirkung beim Umzug am Kreiserntedankfest voll auf das Herbstkonzert am kommenden Samstag. Diverse Sonderproben, die auch am Sonntagmorgen stattfanden, und die Verdopplung auf zwei wöchentliche Gesamtproben liefern die Basis dafür, dass sich die Mundelfinger Kapelle am Samstag in Bestform präsentiert.

Herbstkonzert

Die Musikkapelle Mundelfingen lädt am 2. November um 20 Uhr zu ihrem Herbstkonzert in die um 20 Uhr in die Aubachhalle ein. Gastkapelle ist der Musikverein Hubertshofen mit seinem musikalischen Leiter Willi Winterhalder. Dirigent bei den Mundelfingern ist Jürgen Penl. Das Programm bietet eine breite Palette musikalischer Richtungen und erstreckt sich von sinfonischer Blasmusik über südländische Melodien bis hin zu Musicalmelodien und Hits vergangener Jahrzehnte. (bom)