Vier neue Hüfinger auf einen Schlag: Lange hat Bürgermeister Michael Kollmeier nach einem passenden Haus gesucht, wo nicht nur Platz für seine Frau Barbara und die beiden Kinder Viktoria und Nike bietet, sondern das auch seiner Schwiegermutter ein neues Zuhause bietet. Gefunden hat er es im vergangenen Jahr und gekauft wurde es im Mai.

Nachdem nun die Umbauarbeiten größtenteils abgeschlossen sind, startet heute der große Umzug von Geisingen nach Hüfingen. In letzter Minute sind die Handwerker fertig geworden und nun steht für die Familie nichts mehr im Wege, dass sie richtige Hüfinger werden. Die Kinder sind auf jeden Fall schon an der Lucian-Reich-Schule angemeldet und werden am kommenden Montag ihren ersten Schultag in Hüfingen haben.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings für die Kollmeiers. Sie werden heute nur zu viert umziehen. Denn der Anbau ist noch nicht errichtet: In diesem soll ein separater Bereich für die Mutter von Barbara Kollmeier, die schon in Geisingen im gleichen Haus gewohnt hat, entstehen. Auch der Vollwärmeschutz beim Bestandsgebäude ist noch nicht angebracht worden, denn dazu braucht es eine längere Zeiten mit Plusgraden. Kollmeier zeigt sich jedoch optimistisch, dass spätestens in zwei Monaten die Gerüste um das Bestandsgebäude verschwunden sind und dass vielleicht zum Ende des Jahres auch der Anbau fertig ist. Doch im Haus, das aus den 1970er Jahren stammt, ist schon alles fertig.

Noch sind die Kollmeiers aber nicht in Hüfingen gemeldet: Die erste Nacht im neuen Heim soll die von Sonntag auf Montag sein. Und dann wird Kollmeier sich am Montagmorgen als erstes auf dem Bürgeramt melden und dort das offizielle Anmeldeformular ausfüllen. Apropos Rathaus: Das Auto muss Kollmeier nun nicht mehr für seinen Arbeitsweg nutzen. Sein guter Vorsatz: mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und so war das Rad übrigens der erste Gegenstand, der von Geisingen nach Hüfingen transportiert worden ist und das nun in der Garage auf den Montagmorgen wartet.