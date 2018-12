Wer dieser Tage durch Behla läuft, der erkennt die Ortschaft fast nicht wieder. Es ist ruhig. Keine Lastwagen brausen zwischen den Häusern hindurch. An Verkehr ist lediglich unterwegs, was eben von einem Dorf in das andere möchte.

Die Stille liegt nicht etwa an einem Streik der Lastwagen-Fahrer, sondern an der großen Umfahrungsbaustelle. Die B 27 geht nun nicht mehr mitten durch Behla hindurch, sie führt daran vorbei. Dort fließt der Verkehr mit den rund 15 000 Fahrzeugen täglich, abgeschirmt durch eine Schallschutzwand entlang des neuen Straßenabschnitts.

Die neue Straße entstand als eigener Abschnitt neben dem Ortsteil. Größte Aufgabe für Projektleiter Michael Waidele und sein Team: der Anschluss an die alte Bundesstraße. Das geschah in einer großen Sperrung der B 27 im November, die rund einen Monat dauerte und den Verkehr über Geisingen und Blumberg leitete. Rechtzeitig vor dem einsetzenden Winter konnten schließlich noch der Asphalt aufgebracht und die Straße angeschlossen werden.