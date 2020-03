Am Mittwoch um 11 Uhr stellte das Gesundheitsamt die aktuellen Zahlen vor. Demnach liegen im Kreisgebiet aktuell 110 Coronavirus-Fälle vor. 48 gibt es in Villingen-Schwenningen, 16 in Blumberg.

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Donaueschingen Corona-Fall im Ärztehaus: Fünf Praxen sind erstmal zu Das könnte Sie auch interessieren

Um wichtige gesundheitliche Fragen der Bevölkerung beantworten zu können, hat das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises eine Hotline eingerichtet, Telefon: 07721 913 7190. Diese Hotline ist auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geschaltet.

Hüfingen Ordnungsdienst schaltet komplett in den Kontrollmodus Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem hat das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis für Fragen zum Coronavirus im Bereich Gewerbe eine Hotline für Gewerbetreibende einge-richtet, Telefon: 07721 913 7505. Diese ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geschaltet.