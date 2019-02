von Roland Sigwart

Hüfingen außer Rand und Band – am gestrigen Schmutzige Dunschtig rissen die Narren die Macht auch in Hüfingen fest an sich. Angesichts frühlingshafter Temperaturen wird die gestrige Rathausabsetzung und Schlüsselübergabe am Vormittag auch als "Nasses Gaudi-Spektakel" in die Narren-Geschichtsbücher eingehen: Die Narrenräte mussten im Stadtbrunnen vor dem Rathaus ein Bad nehmen und selbst Bürgermeister Michael Kollmeier höchstpersönlich stürzte sich kurzerhand in die nassen Fluten.

Ganz im Gegensatz zu den badenden Narrenräten hatten sich diese vier Stadtmusikerinnen gestern Nachmittag auf eher kühlere, sibirischeTemperaturen eingestellt. | Bild: Roland Sigwart

Hintergrund des Spektakels: Natürlich die anhaltende Diskussion um das kalte Aquari, aber insbesondere auch die Einlösung eines Versprechens aus dem vergangenen Jahr: Da hatte nämlich Zunftmeister Thomas Schmid von Kollmeier gefordert, dass die Räte im Pool des Bürgermeisters baden dürfen, wenn er in Hüfingen wohnt und somit dann ein richtiger Hüfinger ist. Wie gefordert löste auch Bürgermeistergattin Barbara ihr Versprechen ein: Sie servierte den badenden Narrenräten Caipirinha.

Auch die Allerjüngsten sind in Hüfingen gleich von Anfang an der Fasnet dabei. So wie auf unserem Bild Stadtmusik-Chef Stefan Limberger mit Sohnemann Hannes. | Bild: Roland Sigwart

Kurzerhand wurde dann gestern auch die offizielle Rathaus-Schlüsselübergabe in den Stadtbrunnen verlegt und nicht wie seit Jahrzehnten üblich vom Rathausbalkon herunter zelebriert. Nach dem nassen Badevergnügen ging es für die abgesetzten Lehrer und die entmachtete Rathausmannschaft schließlich ins benachbarte Bürgerhaus Krone, wo ein kleines, aber feines Programm auf die Anwesenden wartete.

„Mäg Laf not Wor“ und „Bedingungslose Narrenversorgung“ fordert bei der Hüfinger Rathausabsetzung diese Hippie-Gruppe. | Bild: Roland Sigwart

Begonnen hatte der Tag für die Hüfinger Narren morgens im Heim Mariahof, von wo sie nach einem gemeinsamen Frühstück zur Lucian-Reich-Schule zogen, um die Schüler zu befreien.

Als „Traktoren on Tour“ kommen die Schüler der dritten Klassen zum großen Hüfinger Kinderumzug angefahren. | Bild: Roland Sigwart

Lebendig und kunterbunt war dann der Kinderumzug durchs Städtle. Die Hüfinger Kindergartengruppen und Schulklassen setzten eigene Themen um und sorgten so für eine tolle närrische Vielfalt. Der Kindergarten St. Verena hatte sich beispielsweise der blauen Unterwasserwelt als Thema angenommen, aber auch Traktoren, Piraten, aus dem Ei schlüpfende Küken und viele andere bunte Themen bereicherten den munteren Umzug.

Mit vereinten Kräften stellten gestern nach dem Kinderumzug die Zimmermanne unterstützt von einigen Bärcheappeli den 23 Meter hohen Narrenbaum vor dem Rathaus auf. | Bild: Roland Sigwart

Anschließend versammelte sich das Narrenvolk vor dem Rathaus, wo die Zimmermanne, unterstützt von einigen Bärcheappeli, den 23 Meter hohen Narrenbaum stellten.