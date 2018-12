von Rainer Bombardi

Hervorragend inszeniert, politisch wachrüttelnd und von Anfang bis Ende die Lachmuskeln strapazierend – so war die Weihnachtskomödie „Jedem seinen Flüchtling“ in der Bürgerhalle in Fürstenberg. Veranstalter war der Förderverein der Musikkapelle. Die Theatergruppe hatte sich in den vergangenen Jahren unter der Regie von Andreas Mayer formiert und ständig weiterentwickelt. Ihre Qualität hat sich wohl herumgesprochen, das zeigte sich an den zahlreichen Besuchern.

Im Publikum waren auch zahlreiche Jugendliche, die eine Live-Aufführung einem Kinobesuch oder Netflix-Filmen vorzogen. Die richtige Wahl: Sie erlebten ein Ensemble, das sich in seinen Rollen wiederfand. Dadurch wirkte die Handlung auch in urkomischen Situationen echt. Der Spannungsfaden während den 120 Aufführungsminuten riss nie ab.

Lediglich die Theatermusik ermöglichte es dem Publikum, in den Pausen zwischen den Akten durchzuatmen. Die Handlung spielt vor der Kulisse eines Esszimmers mit Küche. Deren Bewohner, gespielt von Georg Bäurer, wehrt sich zu Beginn gegen alles Fremde, das sein Haus betritt. Der Ehefrau alias Marianne Bäurer missfällt seine Art.

Umso überraschter zeigt sie sich, als der Gatte sein Herz für zwei fremd aussehende Menschen (prägnant gespielt von Matthias Bäurer und Xenia Rosenstiel) öffnet. Der Grund ist einfach. Die beiden sind wohl vermögend; dass sie aus Berlin stammen, stellt sich erst später heraus.

Ein Bürger beherbergt seine Flüchtlinge, der Bürgermeister, von Debütant Marius Mayer überzeugend dargestellt, scheint zufriedengestellt. Auch die von Theodor Gut und Ann-Katrin Preis dargestellten Nachbarn bleiben nicht untätig, und es entwickelt sich ein amüsantes Spiel, das ungeahnte Energien freisetzt.

An dessen Ende steht die Botschaft, dass Integration allerorten wichtig ist. Zudem zeigt das Theaterstück, dass alles Fremde erst dann vertraut wirkt, wenn es von den Einheimischen akzeptiert wird.

Dank der Intensität, mit der die Theaterakteure ihre Rollen spielten, entwickelte sich die Vorstellung zu einem kurzweiligen Kulturspaß am Ende der Weihnachtsfeiertage.