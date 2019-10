von Rainer Bombardi

Wann gibt es in Fürstenberg wieder die Möglichkeit Neubauplätze zu erwerben? Diese Frage stellt sich nicht nur Ortsvorsteher Werner Bäurer, sondern auch diverse bauwillige Interessenten, die dem Ortsteil den Rücken kehrten. Ihren Wunsch zum Bau oder Erwerb eines Eigenheims können sie in der Regel nicht jahrelang verzögern. Vielfach sind unter den Interessenten junge Familien, die hinsichtlich eines Eigenheims eine gewisse Sicherheit benötigen.

Hüfingen Neubaugebiet Mundelfingen: Der Quadratmeter Bauland kostet 149 Euro Das könnte Sie auch interessieren

Das Problem mit den vorhandenen freien Bauplätzen ist in Fürstenberg nicht neu. Bauplätze sind Mangelware und wenn überhaupt nur noch von Privat zu erhalten. Käufliche städtische Bauplätze gibt es deshalb schon lange keine mehr und die Bevölkerungsentwicklung stagniert. Gewiss ist die innerörtliche Entwicklung aufgrund von neu entstehenden Leerständen und Umnutzungen regelmäßig in Bewegung. Das alles läuft jedoch auf einem überschaubaren Level ab. Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hat sich längst verschoben.

Dornröschenschlaf

Während die meisten der anderen Ortsteile mit Bauland oder zumindest Bauerwartungsland aufwarten können, hat sich in Fürstenberg eine Art Dornröschenschlaf ausgebreitet. Aktuelle Baugebiete gibt es auf städtischer Gemarkung in Hüfingen „Auf Hohen Erweiterung“, in Mundelfingen mit „Breiten II“ und auf südwestlicher Gemarkung in Sumpfohren „Im Einfang“.

Fürstenberg Autoreifen werden an der B27 stapelweise entsorgt Das könnte Sie auch interessieren

Doch wer sich in Fürstenberg auf die Suche nach einem aktuellen Neubaugebiet begibt hat das Nachsehen. Der letzte rechtskräftige Bebauungsplan betrifft das Gebiet „Helgle II“ und erhielt seine Rechtsgültigkeit im Sommer 1996. Seit rund einem Jahrzehnt heißt es: „Das soll sich jetzt ändern.“

Die Rechtsgültigkeit des letzten Bebauungsplans „Helgle I und II“ datiert aus dem Jahr 1996. Seither stehen in Fürstenberg kaum noch freie Bauplätze zur Verfügung. | Bild: Rainer Bombardi

Denn zwischen der Heinrich- von Fürstenberg Straße und der Brunnenstraße gibt es in südwestlicher Hanglage noch eine große, noch landwirtschaftlich und als Wiese genutzte Freifläche, deren Erschließung und Bebauung relativ schnell möglich wäre. Tatsächlich ist die Stadt schon seit Jahren in Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern. Bürgermeister Michael Kollmeier folgte dabei immer der Devise, dass ein Bebauungsplan erst dann Sinn macht, wenn die Erschließung eines Neubaugebietes zusammenhängend erfolgen kann. Das war bis dato nicht der Fall.

Verhandlungen abgeschlossen

„Wenn zur vernünftigen Erschließung eines Baugebiets der Erwerb eines zentral liegenden Grundstücks noch aussteht, macht die Bebauung keinen Sinn“, erläutert Kollmeier, weshalb sich die Diskussionen über die Erstellung eines Bebauungsplans und Erschließung für ein Neubaugebiet verzögern können. Seit September 2019 sind die Grundstücksverhandlungen abgeschlossen, der für eine Erschließung notwendige Grundstückserwerb ist erfolgt.

Fürstenberg Droben auf dem Fürstenberg schlägt das Herz der Familie Preis für das Moschten Das könnte Sie auch interessieren

Im Grunde genommen ist diese Entwicklung ein Grund, sich zu freuen. Doch die Freude des Ortsvorstehers trübte sich rasch ein. Bäuer erhielt jüngst die Auskunft, dass nach aktuellsten Entwicklungen nicht vor Herbst 2020 mit einer Ausschreibung zur Erschließung des Neubaugebiets zu rechnen ist. Zudem werde das zukünftige Baugebiet mit seinen ursprünglich darin vorgesehenen knapp 30 Grundstücken überarbeitet.

Um die gute Stimmung von der der Vereidung des Ortschaftsrats zu erhalten, sollte es mit dem geplanten Baugebiet in Fürstenberg rasch voran gehen (von links): Bürgermeister Michael Kollmeier, Gunther Limberger, Ortsvorsteher Werner Bäurer, Markus Rekla, Monika Cotte, Kurt Wallschläger und Volker Gut. | Bild: Rainer Bombardi

„Diverse Stellenneubesetzungen in der städtischen Verwaltung trugen nicht dazu bei, das Verfahren zu beschleunigen“, treibt Ortsvorsteher Bäurer derweil noch eine ganz andere Sorge um. „Je weniger freie Bauplätze vorhanden sind, umso weniger junge Familien lassen sich in Fürstenberg nieder.“ Dies wirke sich wiederum auf die Belegung des Kindergartens aus, der gemäß eines noch gültigen Beschlusses des Gemeinderats seine Pforten schließt, sobald die Zahl der Kindergartenplätze unter zwölf liegt. Momentan liegen sie deutlich darüber. Sollten sie sich jedoch aufgrund der fehlenden Bauplätze nach unten bewegen, wäre dies nach Ansicht des Ortsvorstehers mehr als ärgerlich.

Baugebiete

Wer sich derzeit auf Hüfinger Gemarkung den Traum von einem Eigenheim erfüllen möchte, hat aktuell die besten Chancen auf einen Bauplatz in den aktuellen Baugebieten „Auf Hohen Erweiterung“, das am südöstlichen Gemarkungsrand der Kernstadt liegt und 40 Bauplätze umfasst. 25 Bauplätze stehen im Neubaugebiet „Breiten II“ im Südwesten von Mundelfingen zur Verfügung. Laut Bebauungskonzept ist für das südlich gelegenen Baugebiet „Im Einfang“ in Sumpfohren die Unterteilung der Gesamtparzelle in zehn neue Bauplätze vorgesehen. Weitere Informationen gibt es im Rathaus telefonisch unter der Nummer 0771/600962.