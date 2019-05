von SK

Der junge Mann war laut Polizei gegen 22.50 Uhr auf der Kreisstraße 5753 durch den Berchenwald in Richtung Hüfingen unterwegs. Als der 28-Jährige auf die Einmündung der Kreisstraße in die Landesstraße 181 zufuhr, zeigte ihm sein Navigationsgerät an, dass er in 500 Metern links abbiegen müsse.

Irritiert fuhr der Mann weiter und merkte erst sehr spät, dass er sich schon im Einmündungsbereich befand. Er trat deswegen voll auf die Bremse. Dabei übersteuerte er sein Auto und krachte in die Leitplanken.

An dem Wagen entstand Totalschaden. Den Schaden an den Leitplanken beziffert die Polizei auf mindestens 600 Euro. Der 28-Jährige blieb unverletzt, hatte aber Alkohol getrunken. Das hatte eine Blutentnahme zur Folge. Seinen Führerschein durfte der junge Mann behalten, weil der Wert beim Alkoholtest (0,6 Promille) laut Polizei keinen Sofortentzug begründet.