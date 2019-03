Der 2018 eingeweihte Anbau ans Feuerwehrhaus in Behla hat im Rathaus freie Flächen geschaffen. In diesem Jahr sollen diese Räumlichkeiten umgebaut werden. Über das Vorhaben beriet am Donnerstagabend der Gemeinderat.

Nicht nur soll die ehemalige Fahrzeughalle, mit einer Glasfront statt des Einfahrtors versehen, einen Schulungsraum aufnehmen. Der Sanitärbereich soll, einer aktiven Stadtteilwehr entsprechend, deutlich größer werden.

Ausreichend viele Spinde werden aufgestellt und die erforderlichen Duschen installiert. Eine fördermittelkonforme Planung werde dann auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten für Männer und Frauen berücksichtigen, sagt Bürgermeister Michael Kollmeier. Erneuert werde überdies die Heizungs- und Elektroinstallation.

Diskutiert wurde über die Laufwege im Gebäude. Relativ enge Korridore stellten aber keine Gefahr dar, sagte auf Anfrage Abteilungskommandant Thomas Koßbiehl. Die Feuerwehrleute träfen bei Einsätzen einzeln ein, zum anderen gehe es zur Umkleide und zum Fahrzeug nur in eine Richtung. Angesetzt sind samt Planerleistungen 176 000 Euro. Dazu kommen Eigenleistungen der Feuerwehrleute in Höhe von 45 000 Euro. "1000 Stunden, das ist ein Wort", lobte Kollmeier die angekündigten Leistungen.

Von Feuerwehr wie Rathaus genutzt wird eine Toilettenanlage, die in die Jahre gekommen ist. Diese soll im nachsten Jahr für 40 000 Euro saniert, mit einer Behindertentoilette versehen und einem barrierefreien Zugang von außen ausgestattet werden.

Kerstin Skodells Anregung, doch beide Maßnahmen gleich und nicht erst in einem Jahr umzusetzen, widersprach der Bürgermeister. Damit würde man Behla gegenüber anderen Ortsteilen bevorzugen, antwortete er der SPD-Fraktionssprecherin. Auch dort gebe es berechtigte Wünsche. In Behla werde aktuell ins Breitband investiert und die Kindertagesstätte errichtet.

Erst vor Kurzem sei ein neues Feuerwehrfahrzeug in Dienst gestellt worden. Zudem gebe es für die Toilette bisher nur eine grobe Kostenschätzung. Manche Planungdetails bedürfen noch einer Klärung.