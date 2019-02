von Gabi Lendle

Beim Landgasthof Frank geht Anfang April die Ära Susanne Rothweiler zu Ende. Die agile Besitzerin hat in zwei Jahrzehnten das Restaurant mit Hotelbetrieb zu neuem Glanz verholfen. Mit viel Engagement, neuen Ideen und die richtige Portion Ehrgeiz hat sie dem traditionellen Gasthof ihren eigenen Stempel aufgedrückt, der bei den Gästen besten ankommt.

Der "Frank" ist eine beliebte Einkehradresse für Gäste aller Art, ob Individualisten, Gruppen, Vereine oder hungrige Berufstätige. Nun in der Mitte des Lebens möchte Susanne Rothweiler noch mal was Neues beginnen, denn ihr Kopf ist voller Ideen und auch an Tatendrang hat die 51-jährige Mutter dreier Töchter nichts eingebüßt.

Jetzt reist sie in aller Herren Länder

Doch zuvor möchte sie das tun, was ihr am meisten Freude macht – ausgedehnte Reisen in alle Herren Länder. Das hat sie zwar schon immer getan – doch leider immer nur in einem kurzen und begrenzten Zeitfenster. Mehr hat der Gasthof nicht zugelassen. Nun gönnt sie sich erst mal eine Auszeit, um mit Ehemann Tilmann und Freundinnen auf Tour zu gehen.

Zunächst möchte Susanne Rothweiler ihren Vater Friedrich Schuhmacher besuchen, der in Polen, nicht weit von der Ostsee entfernt, die größte Angus-Zuchtherde Polens hat. "Ich möchte mit ihm zusammen einige Zeit verbringen und zusammen mit ihm reisen. Dieses Vorhaben möchte ich nicht weiter aufschieben, mein Vater ist immerhin 79 Jahre alt" beschreibt Susanne Rothweiler ihren Antrieb. Bhutan in Südasien und Mauretanien in Westafrika stehen dann als nächstes auf ihrer Reiseplanung, denn sie liebt eher die ungewöhnlichen aber interessanten Destinationen.

Ziel ist der geregelte "Fraxit"

Ihre drei Töchter haben andere Berufsvorstellungen und ihr Studium dahingehend ausgerichtet. Damit ihr Landgasthof dennoch so weiterläuft wie bisher, hat sie sich nach einem Nachfolger umgesehen und in Beslinda und Leonit Rexhaj ein junges Paar gefunden, das die Immobilie gekauft hat und in ihrem Sinne weiterführen möchte. "Ich wünsche mir einen geregelten "Fraxit" lacht die lebensfrohe Susanne Rothweiler, die die 21-jährige Beslinda seit Januar an ihrer Seite hat um sie in ihre neue Aufgaben einzulernen.

Diese hat in ihrer Heimat in Kosovo Finanzwesen studiert und wird nun das Gesamtmanagement des Hauses übernehmen. "Das meiste habe ich schon kennen gelernt, jetzt geht es noch um die Details" sagt die neue Chefin, die die Herausforderung annimmt und vom Ehemann sowie einer starken Familie im Hintergrund unterstützt wird.

Alle schätzen die Arbeit von Susanne Rothweiler sehr, man kennt sich schon lange. Aus diesem Grund soll sich am Gesamtkonzept des Hauses auch nichts ändern. Das gesamte Personal wird übernommen, die gutbürgerliche deutsche Küche bleibt bestehen und große Veränderungen sind sowieso nicht geplant, da man die Tradition des Hauses weiterführen möchte.

Die Gäste werden ihr fehlen

Und fällt der Abschied Susanne Rothweiler von "ihrem Frank" schwer? "Ja doch in gewisser Weise schon, obwohl ich mich auch auf meinen neuen Lebensabschnitt freue. Besonders die Menschen hier sind mir ans Herz gewachsen, mit meinen Gästen habe ich ja von der Taufe bis zur Trauerfeier viele Familienfeste gefeiert. Das wird mir sicherlich fehlen" vermutet sie. "Ich liebe Gärten, Gäste und gute Essen, besonders dem Biergarten mit den Rosenbeeten gehört ihre Leidenschaft. Den herrlichen Freisitz im Grünen unter den Bäumen hat Susanne Rothweiler Stück für Stück angelegt, erweitert und verschönert.

Die besondere Stimmung und Atmosphäre gefällt nicht nur den Gästen, sondern auch ihr. "Die Menschen fühlen sich im Biergarten wohl und sind stets gut gelaunt, das macht auch mir große Freude" erzählt die scheidende Chefin, die im Sommer gut und gerne 20 Kilometer zu Fuß zurücklegt. "Das war das Training für meine langen Wanderungen, bei denen ich im Urlaub abschalten und mich vom Trubel erholen konnte. Ich habe niemals eine Blase an meinen Füßen bekommen" freut sich Susanne Rothweiler noch im Nachhinein.

In guter Erinnerung bleiben die insgesamt 13 Biergartenfeste, die Susanne Rothweiler mit Life Musik und einem Riesenaufwand organisiert hat. Ihren Abschied wird Susanne Rothweiler langsam gestalten und ihre Nachfolgerin noch eine kurze Zeit begleiten.