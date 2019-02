von Gabi Lendle

Seit nunmehr zwei Jahrzehnten gibt es das Hüfinger Sommertheater, das sich gleich seit Beginn im Jahr 1998 zu einer höchst beliebten kulturellen Freiluftveranstaltung entwickelt hat. Und zwar nicht nur für Gäste aus Hüfingen, sondern aus der gesamten Region. Das ist bis zum heutigen Tag so geblieben und die Fans des Hüfinger Open-Air-Theaters dürfen sich auf die nächste Ausgabe freuen, die in diesem Sommer zum zehnten Mal in Hüfingen stattfindet.

Bereits zum zehnten Mal inszeniert der Regisseur Paul Siemt ein Stück, das er den Hüfingern immer wieder auf den Leib schneidert. Er schreibt die Stücke nämlich selbst. | Bild: Roland Sigwart

Das ist zum einen das Verdienst des Regisseurs Paul Siemt, der es immer wieder aufs Neue versteht, ein Stück zu verfassen, dessen Wurzeln und Ursprung meist in der Vergangenheit und Historie Hüfingens verankert sind. Zum zweiten hat die tolle Theatertruppe, die in der Regel alle zwei Jahre schon darauf brennt, wieder auf den Bühnenbrettern stehen zu können, einen großen Teil an dem dauerhaften Erfolg dieses kulturellen Höhepunkts.

Regisseur und Schauspieler scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Die Stücke haben einen hohen historischen Anspruch mit Lerneffekt und gerade Paul Siemt versteht es aufs Beste, den Stoff mit humoristischen und lebendigen Szenen mit Zeitenwechsel in die Gegenwart aufzuarbeiten und somit lebendig zu halten.

Auch in diesem Jahr hat sich der engagierte Regisseur auf ein Thema eingelassen, dass genügend Raum für eine Geschichte aus der künstlerischen Vergangenheit Hüfingens zulässt. Das historische Stück mit realem Bezug zu Hüfingen handelt von Lucian Reich dem Jüngeren, der in Hüfingen als Mitglied des Künstlerkreises unvergessen bleibt und der vor 200 Jahren in Hüfingen lebte und wirkte.

Theater und Wirklichkeit vermischen sich bei den Inszenierungen von Paul Siemt und sorgen so für Begeisterung beim Publikum. Hier beim Theaterspaziergang „Das kalte Herz“, das wegen der großen Nachfrage gleich im nächsten Jahr nochmals aufgeführt wurde. Bild: Gabi Lendle

Erst vor zwei Jahren widmete das Stadtmuseum für Kunst und Geschichte eine Sonderausstellung dem 200. Geburtsjahr der beiden herausragenden Hüfinger Künstler des 19. Jahrhunderts, Lucian Reich und Johann Nepomuk Heinemann. Lucian Reich der Jüngere war Maler, Lithograf und Schriftsteller und verfasste unter anderem 1853 den „Hieronymus – Lebensbilder aus der Baar und dem Schwarzwalde."

Und nun heißt es beim Sommertheater: „Des Lebens Kunst – Lucian Reich der Jüngere und die junge Frau in Baaremer Tracht“ – das erscheint schon sehr vielversprechend. Das Stück spiegelt Lebenssituationen aus der Künstlergeneration vor 200 Jahren in Hüfingen und ist – typisch Siemt – mit lustigen Elementen und Szenen gespickt.

Gespielt wird wieder auf der Theater-Wiese am Römerbad, die sich hervorragend für derartige Inszenierungen eignet. Die fest gemauerten Sitzstufen dienen wie bei der letzten Aufführung „Das Artefakt“ als Bühne für die rund 30 Schauspieler. Die Gäste finden auf der bewährten und überdachten Tribüne Platz, diese bietet bis zu 400 Sitzplätze. Der Ort des Geschehens rückt in diesem Jahr näher an den Römerpavillon heran, den die Schauspieler als Backstage nutzen können. Und einen kleinen Theaterspaziergang gibt es auch wieder, nicht bis in den Wald hinein, aber über die Wiese. Seit den Aufführungen von „Kaltes Herz“ (2014 und 2015) mit einem bunt ausstaffierten Rundgang durchs angrenzende Waldgelände hat sich solch eine Auflockerung für die Beine der Gäste mit ansprechend heiteren Szenen in der angrenzenden Natur bestens bewährt.

Seit November proben die Schauspieler bereits. Die Truppe besteht aus einem festen und altbewährten Kern, der den Großteil der Schauspieler ausmacht. Dennoch besteht auch immer wieder für den Nachwuchs und für Einsteiger die Gelegenheit, mitzuspielen. Das lockert auch die komplette Gruppe immer wieder auf. Dennoch wird von den Akteuren auf den Bühnenbrettern viel verlangt. Denn neben den vielen Proben bis zur Premiere gibt es immerhin zwölf Spieltermine. Und diese fallen mitten in den Sommer, was für viele bedeutet, auf einen Urlaub in dieser Zeitspanne zu verzichten. Dennoch ist die Begeisterung ungebrochen groß, was für das Hüfinger Sommertheater spricht. Denn nicht nur die Aufführungen sind für die Zuschauer ein besonderer Kulturgenuss, auch für die Schauspielfamilie um Paul Siemt ist es immer wieder ein herausragendes Erlebnis, bei ihm spielen zu dürfen.