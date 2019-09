Der Bräunlinger Palmhof möchte erweitern und der Hüfinger Gemeinderat diskutiert darüber. Denn es gibt viele Frage: Besteht durch den Ausbau der Biogasanlage eine Gefahr für das Hüfinger Trinkwasser? Wird eine größere Anlage auch für mehr Verkehr in Hüfingen sorgen? Und welchen Einfluss hat das ganze Vorhaben auf die Landschaft?

Arnold Niehagen, der seit zehn Jahren für den Palmhof tätig ist und auch die Erweiterung geplant hat, führte Argumente an, die er schon im Bräunlinger Gemeinderat und vor dem Donaueschinger Gemeindeverwaltungsverband angeführt hatte. Die Anlage werde so gebaut, dass für das Hüfinger Trinkwasser keine Gefahr bestünde: Die Behälter würden aus einem Arbeits- und einem Auffangbehälter bestehen. Leitungen würden nur oberirdisch verlegt, so dass sie jederzeit einsehbar wären und die Rangierflächen würden wasserundurchlässig gebaut und die Entwässerung erfolge in die Biogasanlage.

Rückhalteeinrichtung soll kompletten Inhalt eines Gärbehälters auffangen können

„Der Grundwasserschutz ist das alleroberste Ziel und wir werden alle Belange der Stadt Hüfingen berücksichtigen“, sagt Niehagen. Außerdem werde eine Rückhalteeinrichtung gebaut, die im Falle einer Havarie den kompletten Inhalt eines Gärbehälters auffangen könnte.

Ziel der Anlage sei es nicht nur, die Nahwärmeversorgung der Bräunlinger Gewebegebiete Niederwiesen und Stetten zu übernehmen, sondern laut Niehagen auch, Heizöl und fossiles CO 2 einzusparen. Aktuell würden pro Jahr durch die Biogasanlage 1,3 Millionen Liter Heizöl und 3,8 Tonnen CO 2 eingespart werden. Im Endausbau wären es dann 3,4 Millionen Liter Heizöl und 9,8 Tonnen CO 2 pro Jahr.

Niehagen bezog auch Stellung zu Aussagen des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein Grünlandumbruch, bei dem Grünland in Ackerland umgewandelt und intensiv bewirtschaftet wird, sei nicht zu befürchten, da dieser in Baden-Württemberg verboten sei. Auch die Nutzung von Moorflächen sei beim Palmhof ausgeschlossen, da die betreibende Familie Ewald solche Flächen überhaupt nicht besitzen würde.

Das sagen BFSO und die Grünen

BFSO/Grünen-Fraktionssprecher Peter Albert unternahm einen historischen Ausflug in das vergangene Jahrhundert. Bräunlingen hätte schon zweimal die Hüfinger Wasserversorgung gefährdet. 1903 habe es in Hausen vor Wald ein Brunnenfest gegeben: Sechs Quellen habe es dort damals gegeben. Doch dann habe Bräunlingen die Brändbachtalsperre gebaut und den Kirnbergsee angelegt. Und danach wären die Quellen in Hausen vor Wald zum erliegen gekommen. „Es gab einen jahrlangen Streit, bei dem Hüfingen unterlegen ist und nun droht uns schon wieder Gefahr aus Bräunlingen„, so Albert. Neun Biogasanlagen gebe es auf Bräunlinger Gemarkung, das würde reichen. Außerdem habe Bräunlingen 20 Quellen und Hüfingen nur zwei, die auch noch direkt unter dem Palmhof liegen würden. „Unsere Bedenken gelten weniger der Anlage, als dem Drumherum“, so Albert.

Das sagt die SPD

SPD-Stadtrat Sigmund Vögtle, der sich schon im Gemeindeverwaltungsverband gegen die Pläne ausgesprochen hatte, sprach von einer gigantischen Erweiterung, die vor allem die Hüfinger Bewohner betreffe. Die Landschaft werde nicht nur in Monokulturen umgewandelt, sondern die Anlieferung erfolge auch mit riesigen Traktoren, die überwiegend über Hüfinger Gemarkung fahren würden. „Bräunlingen war so klever, dass der Blenklepass und auch die wirklich gut augebaute Straße nach Döggingen für den Lastwagenverkehr gesperrt ist und wir in Hüfingen den kompletten Industrieverkehr von Bräunlingen schlucken müssen“, so Vögtle. Der Ausbau des Palmhofes werde nicht nur zu einem riesen Verkehrsaufkommen führen, es sei der Natur damit auch „nichts Gutes“ getan.

Das sagt die CDU

Doch es gibt auch andere Stimmen im Hüfinger Gemeinderat: CDU-Fraktionssprecher Christof Faller, selbst Landwirt und Biogas-Anlagen-Betreiber, hielt ein Plädoyer für die Landwirtschaft. „Mit 20 bis 30 Hektar ist ein Landwirt heute nicht mehr lebensfähig. Wir brauchen Umsatz, um über die Runden zu kommen“, so Faller, der in der Vergangenheit selbst Kritik für seine Biogasanlage einstecken musste. Dass der BUND sich gegen die Erweiterung des Pamhofs ausspreche, sei nicht erstaunlich. Der BUND sei schließlich gegen alles. Arnold Niehagen sei eine Planungskapazität für Biogasanlagen und wisse, wovon er spreche. Was den CDU-Fraktionssprecher richtig aufregt: „Es werden immer Sachen in den Raum gestellt, die nicht stimmen, und alle kauen sie dann nach.“

Bürgermeister Michael Kollmeier betonte, dass die Nitratbelastung des Hüfinger Trinkwassers sich verbessert habe. 2014, 2015 und 2016 wären die Werte angestiegen. „Aber schon 2017 sind sie wieder stark gefallen“, so der Bürgermeister. Allerdings werde die Schutzzone für drei Jahre eingerichtet, sodass das Ganze im Jahre 2020 noch einmal beurteilt werde. „Die europaweit einheitlich festgelegte Qualitätsnorm liegt bei 50 Milligramm Nitrat je Liter. Und von diesem Wert waren wir auch im Jahr 2015 weit entfernt“, so Kollmeier. Aktuell würde der Nitratwert bei 22,5 liegen. Und im Bezug auf die Hüfinger Trinkwasserversorgung: „Im Umfeld der Hüfinger Tiefquellen am Schellenberg hat nicht nur die Familie Ewald ihre Felder, sondern auch alle Hüfinger Landwirte.“