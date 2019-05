von SK

Die Fasnetgruppe Siireschalm Hüfingen traf sich zur 40. Jahreshauptversammlung nach ihrer Gründung. Vorsitzender Didier Rock bat um weitere aktive Unterstützung für den Verein. Die zurückliegende närrische Zeit konnte er sehr positiv bilanzieren. Danach legte Dagmar Friedt die Kasse offen und die Kassenprüfer bescheinigten ihr eine tadellose Kassenführung. Schriftführerin Katharina Lobe berichtete über die für einen kleinen Verein doch zahlreichen Aktivitäten.

Didier Rock ehrt Katharina Lobe

Katharina Lobe wurde vom Vorsitzenden Didier Rock für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Auch Wahlen standen in diesem Jahr an. Der stellvertretende Vorsitzende Bernd Kohn, Schriftführerin Katharina Lobe und die Kassenprüfer Anita Wambach und Petra Baumann wurden fast einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Anstehende Termine sind das alljährliche Siirenfest und die Teilnahme am Klosenmarkt Hüfingen. Als ganz besonderen Höhepunkt hob der Vorsitzende das Vereinsjubiläum anlässlich des 40-jährigen Bestehens hervor. Geplant sind eine vereinsinterne Feier im Sommer und die Herstellung von Buttons mit dem Abbild des Siireschalms. Außerdem wurden die Mitglieder aufgerufen, Bilder aus den zurückliegenden 40 Jahren dem Verein zur Verfügung zu stellen. Auch nach 40 Jahren ist der kleine Verein noch sehr aktiv, wobei neue Mitglieder jederzeit willkommen sind.