von SK

Alle Interessenten der einheimischen Kunst haben sich das Datum schon längst vorgemerkt: Von Freitag, 5. April, bis zum Ostermontag, 22. April, findet im Hüfinger Rathaus und in der schmucken Galerie unterm Rathausdach wieder die Jahresausstellung des Hüfinger Kunstkreises statt. Insgesamt sind es diesmal zwölf Kreativschaffende, die sich mit ihren neusten Werken an der Schau beteiligen. Neben elf festen Kunstkreis-Mitgliedern haben die Hüfinger 2019 auch einen Maler aus dem französischen Ornans zu Gast: Den dort insbesondere durch seine Winterlandschaften sehr bekannten Künstler Michel Faillenet.

Als Gastaussteller der diesjährigen Hüfinger Kunstkreisausstellung ist der französische Maler Michel Faillenet aus der Hüfinger Partnerstadt Ornans dabei. | Bild: Roland Sigwart

„Wir haben wieder eine tolle, abwechslungsreiche Ausstellung mit ganz aktuellen Arbeiten der Hüfinger Kunstschaffenden zusammen“, freuen sich die beiden Kunstkreis-Vorsitzenden Joachim Palmtag und Roland Sigwart. Schon seit Monaten läuft in den Ateliers und Werkstätten der Beteiligten die heiße Vorbereitungsphase. Die zwölf Aussteller decken wieder eine vielfältige Kunst-Bandbreite ab: Malereien, Bilder, Zeichnungen, Skulpturen, Reliefe und eine Rauminstallation sind ebenso vertreten wie Fotografien und exklusiver Unikatschmuck.

Hannelore Humble gilt als „Grande Dame“ des Hüfinger Kunstkreises und ist seit der Gründung 1997 jedes Jahr mit neuen Bildern und Themen vertreten. | Bild: Roland Sigwart

Neben den elf bewährten Mitgliedern Volker Bahr, Bernd Erfurth, Maria Hug, Hannelore Humble, Michael Mayer, Joachim Palmtag, Andreas Papenfuß, Marianne Papenfuß, Barbara Radke, Nathalie Scherrer und Roland Sigwart ist diesmal mit Michel Faillenet eben auch Hüfingens Partnerstadt Ornans präsent. „Damit findet in Hüfingens Städtepartnerschaft mit Ornans nun auch ein künstlerischer Austausch statt“, freut sich Joachim Palmtag. Der Autodidakt Michel Faillenet hat in Frankreich bereits mehrere Zuschauer- und Jurypreise gewonnen. Seit seiner Pensionierung im Jahr 2014 betreibt er in der Innenstadt von Ornans eine eigene kleine Gemäldegalerie.

Kunstkreis Hüfingen – Jahresausstellung 2019: Plakat | Bild: Roland Sigwart

Das Kunstplakat der Hüfinger 2019er-Ausstellung ist ganz im einheitlich-dunklen Grünton gestaltet und zeigt ein Mohnbild von Michaela Kübler. Gestaltet wurde das Plakat von Bernd Erfurth.

Marianne Papenfuß setzt mit ihren bunten Naturbildern alljährlich Farbakzente in der Hüfinger Kunstkreis-Jahresschau. | Bild: Roland Sigwart

Die Vernissage findet am Freitag, 5. April, um 19,30 Uhr im Rathausfoyer statt. Die Begrüßung übernimmt dabei Kunstkreis-Schirmherr Bürgermeister Michael Kollmeier, die künstlerische Einführung obliegt der „Grande Dame“ des Kunstkreises, Hannelore Humble. Für die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung wurde der Gitarrist Harald Mayen engagiert. Wie jedes Jahr sorgen die Stadt Hüfingen und eine Donaueschinger Brauerei dafür, dass die Vernissage-Gäste die Kunst nicht ganz trocken“ genießen müssen: Beide steuern neben kleinen Snacks auch Wein und Freibier bei.

Seit Anfang an mit seinen feinen Bleistiftzeichnungen dabei ist Kunstkreisvorsitzender Joachim Palmtag. | Bild: Roland Sigwart

„So ist gewährleistet, daß unsere Vernissage wieder zum richtig schönen, geselligen Familienfest wird, bei dem sich die Gäste zwanglos bei Musik, Häppchen und Getränken austauschen oder auch einfach nur den Abend inmitten von Kunst genießen können“, so die beiden Vorsitzenden.