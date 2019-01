Was von Schwarzwald und Baar kommt, das besitzt Qualität, die weltweit geschätzt wird. Eindrücklich bewiesen haben das zwei Vertreter aus der Region, die am Montagabend in der Fernsehsendung "Wer wird Millionär" um das große Geld gezockt haben. Sehr erfolgreich war dabei der 31-jährige Ingo Scholz aus Hüfingen. Dem ehemaligen Reisebusfahrer und Studenten der Geschichte und Kunstgeschichte gelang es, eine Viertelmillion Euro mit nach Hause zu nehmen.

Es muss gezockt werden

Die Ausgabe der RTL-Sendung am Montag war eine besondere: Beim Zocker-Special der Sendung spielen Kandidaten nämlich gleich um das doppelte der eigentlichen Summe, also zwei Millionen Euro. Der Haken daran: Sie müssen die ersten neun Fragen ohne einen der vier Joker richtig beantworten. Wird doch einer benötigt, verfallen die anderen. Neben Scholz war auch Michaela Barisic aus Villingen-Schwenningen in der Sendung. Sie steht momentan bei 125 000 Euro und befindet sich noch im Spiel. Weiter geht es bei ihr am Freitag.

Günther Jauch mit Michaela Barisic | Bild: MG RTL D / Frank Hempel

Souveräner Auftritt

Der Auftritt des Hüfingers kann sich sehen lassen: Scholz hat es geschafft, stolze 250 000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Und mal ehrlich: Die Frage, an der er schließlich scheiterte, war keine, bei der das Nichtwissen für Scham sorgen sollte. Es ging um 750 000 Euro und Scholz sollte folgende Frage richtig beantworten: "Was muss eine 'Büschelauszugsprüfung' überstehen, um der entsprechenden DIN-Norm zu genügen?" Perücken, Zahnbürsten, Matratzen und Rollrasen. Hätten Sie das gewusst? Scholz ist sich auch nicht sicher. Er vermutet den Rollrasen, befragt dann aber doch noch das Publikum. Das tippt auf die Zahnbürste – und liegt damit richtig.

Ingo Scholz aus Hüfingen hatte allen Grund zu feiern. | Bild: MG RTL D / Frank Hempel

Dem Hüfinger ist das dann aber zu heikel, er entscheidet sich, das Geld zu nehmen. Ein Trost, der sicherlich zu verschmerzen ist, geht der 31-Jährige immerhin mit 250 000 Euro nach Hause.

Der Puls geht bis auf 140 hoch

Auch den vorherigen Verlauf der Sendung meistert Scholz souverän. Er wirkt entspannt, obwohl seine Pulsuhr am Handgelenk etwas anderes sagt: "111 zeigt sie gerade an", erklärt er Moderator Günther Jauch noch vor der ersten Frage. Die Nervosität scheint allerdings laut Pulsmesser nicht wirklich zu steigen, sie geht sogar nach unten.

Erst bei den höheren Beträgen geht er wieder hoch. Für 250 000 Euro wollte Jauch wissen: „Welcher in Deutschland einst als Plage bekämpfte Nager ist mittlerweile akut vom Aussterben bedroht? Feldhamster, Wanderratte, Siebenschläfer oder die Rötelmaus. Der 31-Jährige tippt auf den Feldhamster, entscheidet sich dann aber, einen Bekannten anzurufen, fragt außerdem einen Zuschauer aus dem Studio-Publikum. Beide bestätigen den Feldhamster. "Wir sind ja beim Zocker-Special. Ich nehme den Feldhamster." Scholz entscheidet sich dafür – und liegt richtig. Der Puls geht hoch, bis auf 140.

Jauch selbst, dem im Laufe der Sendung eine ähnliche Uhr gebracht wird, tingelt mit einem Puls von um die 80 durch die Sendung. Klar, ein alter Hase.

In Windeseile durch die Fragen

Die ersten acht Fragen nimmt Scholz übrigens in Windeseile mit, so wie auch seine Eintrittskarte auf den heißen Stuhl der Sendung: "Benennen sie -in Fahrtrichtung blickend – auf einem Schiff den vordersten und hintersten Teil sowie die linke und rechte Seite" – so die erste Herausforderung. "Bug, Heck, Backbord, Steuerbord". Scholz braucht 3,21 Sekunden für die richtige Antwort. "Es ist langweilig mit ihnen", scherzt Jauch später in der Sendung ob der schnellen Antworten des Hüfingers. Bereits nach kurzer Zeit hat Scholz die 1000 Euro sicher. Auch die 16 000- und 32 000-Euro-Hürde nimmt er schnell.

So äußerte er sich im Anschluss der Sendung im Video-Interview:

Große Freude schließlich zum Schluss über den Gewinn der enormen Summe. Wie Scholz in der Sendung sagt, will er das Geld für einen Kleinbus und ein Auslandssemester ausgeben.