von SK

Die Wahl erfolgt am Montag, 8. April, im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung in der Mehrzweckhalle Fürstenberg.

Sie ist erforderlich, weil Gesamtkommandant Martin Weiß und der zweite Stellvertreter Martin Kiebele die Abberufung aus ihren Ämtern beantragt haben. Martin Weiß begründet seinen Abberufungsantrag mit persönlichen Gründen sowie einer bevorstehenden stärkeren beruflichen Beanspruchung. Martin Kiebele macht geltend, dass er seit längerem seinen Wohnsitz und seine Arbeitsstelle in Döggingen und zwischenzeitlich auch sein Amt als Abteilungskommandant in Fürstenberg aufgegeben hat. Beide bleiben im Amt, bis Neuwahlen stattgefunden haben.

Markus Ziganczuk ist seit 1989 aktives Mitglied in der Abteilung Stadt. Er durchlief die erforderlichen Lehrgänge, einschließlich dem Gruppenführerlehrgang und ist 2011 aktiver Gruppenführer im zweiten Zug der Abteilung Hüfingen. Seit 2019 gehört er der Führungsgruppe C „Städtedreieck" an. Im Falle einer Wahl ist sein Ziel vor allem die Vertiefung und den Ausbau der Zusammenarbeit der sechs Hüfinger Feuerwehrabteilungen. Starke Ortsteilwehren mit moderner Technik sollen die Gesamtwehr insgesamt stärken.

Frank Stephan ist seit 2000 aktives Mitglied der Kernstadtwehr. In seiner bisherigen Feuerwehrtätigkeit durchlief er die notwendigen Lehrgänge, einschließlich Gruppenführer- und Zugführerlehrgang. Seit 2019 ist er Zugführer des zweiten Zuges der Abteilung Stadt. Frank Stephan ist seit 2016 Kreisausbilder im Bereich Atemschutz. Auch ihm liegt im Falle einer Wahl die verstärkte Zusammenarbeit der sechs Feuerwehrabteilungen in Hüfingen am Herzen. Die Nutzung von Synergien sowohl in der eigenen Wehr, als auch mit benachbarten Wehren und ein offenes Miteinander sind ihm wichtig.

Die enge und koordinierte Terminauswahl mit Hauptversammlung am 8. April mache es möglich, schon in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 11. April den neugewählten Gesamtkommandanten sowie seinen zweiten Stellvertreter zu bestätigen und im Anschluss durch den Bürgermeister zu ernennen. Im Amt bleibt der bisherige erste Stellvertreter des Gesamtkommandanten Thomas Koßbiehl.

Bürgermeister Michael Kollmeier zeigt sich optimistisch, dass mit der nun vorgelegten Terminplanung die Führungscrew bei der Freiwilligen Feuerwehr Hüfingen noch vor dem Festakt zum 150-jährigen Jubiläum der Abteilung Hüfingen, der am 4. Mai stattfindet, wieder komplett ist. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass es sich bei der Wahl des Kommandanten und des Stellvertreters um eine Mehrheitswahl handelt, bei der sich neben den vorgeschlagenen Kandidaten Markus Ziganczuk und Frank Stephan auch andere Feuerwehrkameraden, die die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen, bewerben können.