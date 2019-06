Seit 2017 die Idee der ungezwungenen Fiirobed-Hocks geboren wurde, finden jährlich mehrere erfolgreiche Veranstaltungstermine auf dem kleinen Festplatz in Hüfingen statt. 2019 gehen die beliebten Feierabend-Treffs nun in die dritte Staffel.

Vier Vereine engagieren sich

An jedem Termin wirtet ein anderer Hüfinger Verein in Kooperation mit der Stadtverwaltung Hüfingen. „Unsere Fiirobed-Hocks bieten den Hüfingern die Möglichkeit, den Tag nach getaner Arbeit entspannt mit der Familie, Freunden und Bekannten ausklingen zu lassen. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder vier Termine anbieten können und bedanke mich bei den Vereinen für ihr Engagement“, so Bürgermeister Michael Kollmeier, der die Hocks 2017 ins Leben gerufen hat.

Rotes Kreuz stemmt die Premiere 2019

Den Start der Reihe am 13. Juni übernimmt das Rote Kreuz Hüfingen. Darauf folgen Termine am 4. Juli mit der Kolpingsfamilie Hüfingen, am 11. Juli mit der Hüfinger Bürgerwehr und das Finale übernimmt die Siedlergemeinschaft Hüfingen am 25. Juli, die auch über die ganze Zeit das Siedlerzelt den Hocks zur Verfügung stellt. Gestartet wird jeweils um 17 Uhr. Die Hocks bieten den Gästen Raum, um ganz leger unter freiem Himmel zusammen zu sitzen und sich dabei von den verschiedenen kulinarischen Angeboten verwöhnen zu lassen.