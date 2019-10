Fabian Hischmann dürfte auf der Baar kein Unbekannter mehr sein. Er sorgte für Furore, als sein erster Roman „Am Ende schmeißen wir mit Gold“, für den Leipziger Buchmesse nominiert war.

Programm am Freitag

Gemeinsam mit Sebastian Kiefer aus Donaueschingen ist Hischmann am Freitag, 18. Oktober, im Kulturbahnhof zu erleben, wo die beiden das Bühnenprogramm bestreiten werden. Hischmann liest ab 20 Uhr aus seinem neuen Buch „Alle wollen was erleben: Stories“ vor, Kiefer spielt mit seiner Band Rong Kong Koma ab 21.30 Uhr.

Meinung Ein besonderer Zuschauer beim Theater der Wetti-Zunft in Behla von Guy Simon Das könnte Sie auch interessieren

In Hüfingen aufgewachsen

Hischmann wurde 1983 in Donaueschingen geboren, macht hier zunächst die Mittlere Reife. Aufgewachsen ist er in Hüfingen. Er war als freier Mitarbeiter für den SÜDKURIER tätig und studierte Kulturwissenschaften und Literatur in Hildesheim und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Dort und im Freiburger Theater war er als Regieassistent tätig. 2011 erhielt er das Bremer Autorenstipendium.

Debütroman nominiert für Literaturpreis

Mit seinem Debütroman war Hischmann gut zwei Jahre beschäftigt. Dass er irgendwann einmal seine eigene Literatur schreiben und veröffentlichen würde, habe er davor lange gehofft und geplant. Schließlich das eigene Buch in den Händen zu halten beschrieb er als „gut, aber irgendwie absurd“. Und wie es zu einem Schriftsteller passt: Es sei so wie mit allem, das man sich in den Kopf gesetzt habe. Ist es erreicht, bringe es auch ein kleines bisschen das Gefühl von Leere mit sich. Schließlich sei der Entstehungsprozess das Schwierige und Schöne.

Hüfingen Als in der Region Schrecken herrschte: Was ein Zwangsarbeiter zur NS-Zeit in Hüfingen erleben musste Das könnte Sie auch interessieren

Großes Glück

Damals für den Preis nominiert worden zu sein, wertete Hischmann als großes Glück. Es gebe so viele großartige Bücher, da sei es schon ein großes Glück, dass seines ausgewählt worden sei. Allerdings schreibe er nicht für Preise und Kritiker, sondern für sich selbst und für Menschen, die gerne lesen.

Musik von Rong Kong Koma

Der ebenfalls in Donaueschingen geborene Sebastian Kiefer folgt dann an diesem Abend etwa um 21.30 Uhr mit seiner Musikband Rong Kong Koma. Pop Colère nennt sich die Musik von Rong Kong Koma: zärtlich, tanzbar und dreckig, wild und verspielt, alles Liebeslieder.