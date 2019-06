Dieser Tage rücken rund 80 Bundeswehrsoldaten in Hüfingen an. Oder auch nicht. Denn Details einer Übung, die das ABC-Abwehrbataillon 750 Baden in einem großflächig definierten Operationsgebiet bis Mitte Juli abhält bleiben geheim und wechselnden Einsatzszenarien überlassen. Eine daraus entwickelte Aufgabe hat die Stadt Hüfingen gelöst. Einer Kompanie des Bataillons soll in Hüfingen Platz für ein Lagezentrum geschaffen werden. Den gibt es in Form einer Scheune an der Hausener Straße, in der Nähe der Kernstadt gelegen. „Wir müssen ein Grundstück mit Gebäude zur Verfügung stellen“, umreißt Hauptamtsleiter Horst Vetter die Anfrage des Kommandeurs. Zwei Privatleute stellen Gebäude und Grund zur Verfügung, zur Begleichung etwaiger Schäden, die während des Aufenthalts entstehen, seien die Soldaten mit finanziellen Mitteln ausgestattet.

Die Lösung am Ortsrand kommt der Verwaltung zupass. Die Soldaten in die Festhalle einzuquartieren, wäre schon wegen anstehender Veranstaltungen nicht möglich gewesen. Auf das Spektakel, Militärfahrzeuge, die sich vorsichtig durch den Süßen Winkel oder Turmweg schieben könnte Vetter überdies verzichten.

Die Übung findet in einem Gebiet statt, das ganz Baden-Württemberg umfasst, vom Rhein bis zur bayerischen Grenze, vom Main-Tauber-Kreis bis zum Bodensee. Vom Verfügungsraum aus operiert die Kompanie im gesamten Übungsraum. Eventuell von Hüfingen aus. „Die Bundeswehr hält sich da sehr bedeckt“, sagt Vetter.

Umgesetzt werden Aufträge aus der ABC-Abwehr. Unter der Buchstabenfolge ABC werden atomare, biologischen und chemische Kampfstoffe zusammengefasst. Das ABC-Abwehrbataillon 750 Baden umfasst rund 800 Soldaten und hat seinen Standort in Bruchsal. Es untersteht dem ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr und begleitet Großverbände bei ihren Einsätzen im In- und Ausland. Zu den Aufgaben des in sechs Kompanien gegliederten Verbands gehören Probennahmen, Dekontamination, Wasseraufbereitung, Wetterbeobachtung und zusätzlich im Bedarfsfall Brandbekämpfung, Retten und Bergen,

Wassertransport und Hygienemaßnahmen. Einsätze hatte das Bataillon unter anderem beim Weltjugendtag 200 und bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Zuletzt wurde diskutiert die ABC-Experten bei der Schnakenbekämpfung am Rhein einzusetzen.