von Gabi Lendle

Ab sofort kann man im TuS Hüfingen die neue Tanzsportart „Clogging„ erlernen. Nicht als Kurs, sondern ins Ganzjahresangebot wird dieser nordamerikanische Stepptanz für jedermann ins Programm aufgenommen. Die neue Tanzform kommt aus den USA und wurde dort ursprünglich als Foot-Stomping, Flat-Footing, Jigging oder mit anderen Ausdrücken bezeichnet. Der Unterschied zum bekannten Stepptanz besteht in den Schuhen, die beim Clogging mit speziellen Metallplatten an Ferse und Fußspitze ausgestattet sind, den sogenannten Taps. Diese sind doppelt und locker miteinander verbunden, sodass die typischen Klick-Klack-Geräusche schon entstehen, wenn sich der Fuß noch in der Luft bewegt oder den Boden berührt.

Damit die erwünschten Klick-Geräusche entstehen, muss eine spezielle Matte ausgelegt werden.

Schon seit einigen Jahren ist die neue Tanzwelle über den Atlantik nach Europa geschwappt, ab sofort kann der neue Tanz nun auch beim TuS Hüfingen erlernt werden. Dafür sorgt die Instruktorin Konni Himmler, die ihre Fähigkeiten im Clogging bereits 2007 erlernt hat. Die gelernte Pädagogin tanzt seit 1997 in einer Square Dance Formation und hat dort irgendwann auch das Clogging entdeckt.

Zu allen Musikarten

Auf der Baar gibt es schon einige Frauen und sogar Männer, denen sie ihre Kenntnisse im Clogging in Volkshochschulkursen vermitteln konnte. Doch weil das Angebot nicht ins neue Programm übernommen wurde, kann man nun im TuS sogar das ganze Jahr über zu allen möglichen Musikarten klicken und klacken. Clogging fördert Ausdauer, Koordination und Reaktionsvermögen, ist Fitness-Training und Gehirnjogging zugleich. Die Sportart macht Spaß, fördert die Geselligkeit und erfordert keinen Tanzpartner.

Instructorin Konni Himmler zeigt die sogenannten Taps, mit denen die Klick-Klack-Geräusche beim Tanzen entstehen. Sie sind aus Metall, wirken wie Kastagnetten und können ganz simpel vom Schuhmacher auf allen beliebigen Schuhen angebracht werden.

Erste Schritte und Kenntnisse konnten neugierige Tanzwillige nun beim kostenlosen Schnupperkurs sammeln. Fünf Frauen kamen, darunter drei Schülerinnen im Alter von neun, zehn und elf Jahren. Luisa, Carolin und Lea waren beim jährlich statt findenden Nikolausturnen in der Festhalle, wo diese neue Tanzart vorgestellt wurde. Und sie waren beeindruckt, zumal man dabei zum Takt verschiedener Hits aus den Charts mit den Schuhen klacken kann.

Tanztalente gesucht

„Mitmachen kann jeder, der Freude an der Bewegung hat. Geschult werden dabei die Konzentration und die Koordination, denn was im Kopf ist, muss in die Füße“, erklärt Konni Himmler. Für Teilnehmer ab zehn Jahren ist das machbar, denn es gilt dabei einige Begriffe und Anweisungen in englischer Sprache zu verstehen. Eine Altersgrenze nach oben hin gibt es nicht. Mitmachen können alle, die fit sind und es bleiben wollen, Männer sind ebenfalls willkommen. Vielleicht schlummert auf der Baar noch ein Tanztalent wie einst Fred Astaire, der mit seinen Stepptänzen unvergessen bleibt. Getanzt wird zu Rock, Pop, Country und aktuellen Hits, die Choreographie dazu gibt‘s von Konni Himmler. Wer schnell lernt, kann später zu den Fortgeschrittenen. Solch eine Gruppe gibt es bereits aus den VHS-Kursen.

Eine lockere Sache

So locker man diese Tanzart ausführen kann, so locker sind auch die Ausstattungen dafür. „Es gibt keine Zwänge außer den Schuhen“ bestätigt die Kursleiterin Konni Himmler. Die Kleidung sollte auf jeden Fall bequem sein und mit den Bewegungen mitgehen. Ob Jogginghose, Leggings, T-Shirt oder Jacke – das ist völlig egal. Die Schuhe sollten gut am Fuß sitzen und nicht zu klobig sein. Für die ersten drei Mal tun es auch Turnschuhe, will man allerdings dann dabei bleiben, sollte man seine Schuhe mit den Clogging Taps ausstatten. Denn ohne diese speziellen Klick-Geräusche macht es nur halb soviel Spaß. Die Taps bestellt die Instruktorin, sie kosten für ein Paar Schuhe etwa 25 Euro. Für rund sieben Euro werden sie vom Schuhmacher an die Schuhe genagelt.

Aufgrund einer Verletzung der Kursleiterin kann der nächste Schnupperabend nicht wie geplant bereits am Donnerstag, 6. Februar, starten. Er soll voraussichtlich irgendwann im März nachgeholt werden.