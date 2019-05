von Gabi Lendle

Zum dritten Mal heißt es am Sonntag, 19. Mai, wieder „Hüfingen spielt“. Spiel ohne Grenzen, Brettspiele und eine Spielstraße bieten einen außergewöhnlichen Rahmen. Über 3000 Spiel- und Erlebnisattraktionen warten auf Familien und Menschen aller Altersgruppen, die Freude am Spielen haben. Auf der gesamten Hüfinger Hauptstraße, auf dem Festplatz, in der Stadthalle und auch im Rathaus werden von 11 bis 17 Uhr über 40 Vereine und Einrichtungen für Spiel und Spaß sowie für Bewirtung für jeden Geschmack sorgen.

Spielspaß zum Nulltarif

Ein weiteres Highlight macht den Besuch bei „Hüfingen spielt“ zum besonderen Erlebnis, denn das Angebot für die ganze Familie gibt es zum Nulltarif. Auch die 14 Bewirtungsangebote sind familienfreundlich und strapazieren den Geldbeutel nicht.

Mit ihrem riesigen Angebot sorgen Vereine und Einrichtungen und vor allem deren engagierte Mitglieder für Unterhaltung und null Sekunden Langeweile. Auch Schulen beteiligen sich an der Aktion. „Hierbei wird man selbst aktiv“, sagt Stefanie Ammann von der Reha Südwest, denn bei ihren kreativen Spielangeboten haben alle Beteiligten eine freie und interessante Auswahl getroffen.

Spielen: Der Sonntag bietet Zeit, um mit der ganzen Familie nach Herzenslust zu spielen und sich zu vergnügen. Das Kurzweil-Angebot ist schier unendlich: Floßfahrten über dem Mühlenbach gibt es; Riesenseifenblasen, ein Angelspiel mit Holzfischen, Kinderschminken, Glitzer-Tattoos, eine Springburg, ein Trachtenrätsel- und Vorstellung der Heimattracht, ein Sinnes-Barfußpfad und ein Besuch der Therapiehunde stehen an. Damit nicht genug. Als besondere Attraktion verwandelt sich das Stadttor wieder in „das Tor des Schreckens“ mit gruseligem Inhalt. Hier bildeten sich in der Vergangenheit die längsten Warteschlangen. Weitere Vergnügungen sind Dosenwerfen, Gummitwist, Speedstacking, ein Balance–Parcours, Hüpfspiele und Bälle, Curling, eine Farb- und eine Schokokussschleuder, Tipp Kick und Torwandschießen, Aquaplay, ein Streichelzoo, eine kleine Tierschau, ein Meerschweinchenspiel sowie Seilspringen, Buttons kreieren sowie weitere Spiele und Experimente. Das Spielmobil gastiert, die Rollenrutsche und ein mobiles Fotostudio, aber auch Inlineskaten oder Zeichnen und Malen auf der Straße locken Kinder an. Aktiv werden die Kinder bei den Playmobil-Spieltischen, mit der Carrera-Bahn, im Puppenspielzimmer, beim Tischfußball, mit Kettcars, Rolly Toys, Mini–Tischtennis, Seil springen, und Pedalos. Bespielt werden auch XXL-Versionen bekannter Spiele. Das Stadtmuseum bietet eine Aktion „Kunst ist cool“ mit einem Kinderworkshop (14 Uhr) und einer Kinderführung (14.30 Uhr), der Eintritt ist frei. Es gibt aber auch Angebote für die Größeren wie zum Beispiel eine Fahrzeugpräsentation des DRK und entsprechende Informationen.

Basteln: Gemeinsam mit „Baden-Württemberg spielt" und dem Spielehersteller Ravensburger entsteht zudem eine Riesenpuzzlemeile. 650 der übergroßen Puzzleteile im DIN-A3-Format wurden dazu an die lokalen Schulen und Kindergärten verteilt und schon im Vorfeld frei gestaltet. Ebenfalls können die Puzzleteile in der Tourist-Info abgeholt werden. Es bleibt den jungen Künstlern frei, wie die Puzzleteile bemalt oder kreativ gestaltet werden. Am Sonntag soll dann das einmalige und bunte Projekt einer langen Puzzlemeile von 11 bis 16 Uhr in der Stadthalle zusammengefügt werden. Anschließend wählt eine Jury sechs besonders schöne Puzzleteile aus, die dann ein Spiel von Ravensburger erhalten.

Glückstelefon: Erstmals wird am heutigen Donnerstag, 16. Mai, ab 14 Uhr ein Glückstelefon eingerichtet. Die ersten drei Anrufer, die unter der Rufnummer 0771/60 09 24 angenommen werden, erhalten als Preis jeweils ein großes Modellauto der Firma Bruder. Am Sonntag erfolgt die Übergabe um 11 Uhr.

Zuschauen: Die Showbühne vor dem Rathaus wird von 11 bis 16.30 Uhr bespielt. Die Heimatzunft Hüfingen unterhält von 11 bis 11.45 Uhr sowie von 13 bis 13.30 Uhr. Von 13.30 bis 14.15 Uhr geht es mit Ellis Tanzraum weiter, 15 bis 15.30 Uhr ist der Trachtenverein Fürstenberg dran und von 15.30 bis 16.30 Uhr unterhält Movimento. Die Kreisjugendfeuerwehr zeigt Vorführungen. Im Rahmen des Internationalen Museumstages haben an diesem Tag alle Museen bei freiem Eintritt von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Essen: Zu familienfreundlichen Preisen bewirten die Hüfinger Vereine sowie Gastronomiebetriebe entlang der Spielstraße. Auch auf dem Festplatz gibt es verschiedene Leckereien. Mit Spaghetti, süßen und deftigen Spießen, Waffeln, Kaffee, Kuchen, Muffins, Smoothies, Kartoffelspiralen, Steakwecken, Grillwurst, Currywurst, Pommes, Seelen, Eis, Cocktailbar und Getränken wird den Besuchern ein vielfältiges kulinarisches Angebot geboten.