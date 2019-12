von Gabi Lendle

Bald ist es wieder soweit: Anfang Januar wird das beliebte Dreikönigstheater des TuS wieder seinen Gästen mit einer Komödie heitere Unterhaltung bieten. Das TuS-Theater kann auf eine über hundertjährige Tradition zurückblicken, in der sich viele Schauspieler und etliche Regisseure engagierten. Und da in Hüfingen 1998 auch noch das Freilichttheater seinen Vorhang öffnete, fanden sich hier wahre Talente der Laienschauspielerei zusammen. Mangelware an engagierten Bühnendarstellern gibt es in Hüfingen also nicht.

Nicht nur Partner im Leben sondern nun auch als Regisseure des traditionellen TuS Theater am Dreikönigstag: Susanne Hauser und Frieder Schräbler. die obendrein leidenschaftlich selbst gerne Theater spielen. | Bild: Gabi Lendle

Seit dem ersten Hüfinger Freilichttheater im Jahr 1998, dem Revolutionstheater, ist Frieder Schräbler mit von der Partie. Den 57-jährige Sozialpädagogen hat die Leidenschaft für die Schauspielerei schon als Schüler gepackt und bis heute nicht losgelassen. Sein Talent, in viele Rollen zu schlüpfen, brachte ihn ein Jahr später ins TuS-Dreikönigstheater. Der begeisterte Schauspieler, der auch mit seinem Figurentheater „Wagner und Schräbler“ sehr erfolgreich ist, ist seither fester Bestandteil der Theatergruppe.

Truppe mit viel Erfahrung

Im Jahre 2008 gab er sein Debüt als Regisseur und seither führt er seine Truppe regelmäßig zum Erfolg. „Selbst mitzuspielen ist schöner, aber als Regisseur hat man die Möglichkeit zu gestalten. Man kann aus den Akteuren so manche schauspielerische Leistung herauskitzeln, zumal ich mit allen selbst schon auf der Bühne stand und sie gut kenne“ erzählt er. Er freut sich, dass er über eine bewährte Truppe verfügt, die schon jede Menge Erfahrungen beim TuS-Theater, aber auch beim Sommertheater gesammelt hat. „Das macht richtig Spaß zusammen, da wächst der Wunsch, mal wieder mitzuspielen“ gesteht Frieder Schräbler, der sich alle zwei Jahre darauf freut, beim Sommertheater wieder auf der Bühne zu stehen.

Für die Komödie „Inselhüpfen“ probt die TuS-Theatertruppe bereits seit September. Von links Susan Haase, Maren Koffler, Manuela Pulido, Dirk Schmitz, Alexander Bühler (hinten) Kurt Löhr, Ralf Breuninger und Sonja Bühler freuen sich bereits auf den großen Auftritt in wenigen Wochen. | Bild: Gabi Lendle

Für die kommende Komödie mit dem Titel „Inselhüpfen“ erhält er zum ersten Mal Unterstützung von Susanne Hauser. Sie ist eine sehr erfahrene Schauspielerin der TuS-Theatertruppe und auch am längsten dabei. Bereits 1993 stand sie zusammen mit ihrer Mutter Franziska Hauser-Falempin auf den Bühnenbrettern. Schon 20 Mal konnte man ihr schauspielerisches Talent bewundern.

Nebeneinander proben

Nun will sie ihren Partner in der Regieführung etwas entlasten, wird also auch selbst in dem Stück nicht mitspielen. „Es ist etwas ganz anderes“, stellt Susanne Hauser fest, die das Glück hat, sich am Frühstückstisch mit ihrem Partner über die Regiearbeit abstimmen und planen zu können. „Auf jeden Fall ist es toll, mit unseren erfahrenen Theaterleuten zu arbeiten, die doppelte Regiearbeit bietet sich bei dem Stück gut an. Man kann die einzelnen Szenen nebeneinander proben und hat nicht so lange Wartezeiten“, erzählt die dienstälteste Schauspielerin des TuS-Theaters, die natürlich im Sommertheater auch regelmäßig mitwirkt.

„Haben die Bilder vor Augen“

„Unsere Arbeit besteht darin, die Schauspieler dahin zu bringen, dass sie ihre Fähigkeiten in ihre Rolle einbringen können. Wir haben die nötigen Bilder dazu vor Augen. Es ist schön, wie sich das alles entwickelt hat, wir spielen inzwischen richtig gut Theater“, freuen sich die beiden Regisseure, die mit Dirk Schmitz, Ralf Breuninger und Maren Koffler alte und erfahrene Hasen im Team haben.

22 Probenabende sind nötig

Dennoch trägt der Regisseur viel Verantwortung. Das fängt schon bei der Auswahl der Stücke an, mehr als zwei Dutzend werden von Frieder Schräbler im Vorfeld gelesen. „Man fragt dann in der Truppe nach der Resonanz und hat man sich für ein passendes Stück entschieden, werden die Texte von Ralf Breuninger und mir verändert, optimiert und gestrafft, damit es in 90 Minuten spielbar ist“ erzählt Frieder Schräbler. Rund 22 Probabende sind nötig, bis alles perfekt sitzt. Zu Gute kommt den Akteuren, dass sie dank Frieder Schräbler in der Aula von Mariahof proben dürfen, denn dort gibt es eine richtige Bühne.

Eine große Theaterfamilie

Der gemeinsame Erfolg gelingt, weil alle mit großer Leidenschaft, Freude und Spaß bei der Sache sind und weil daraus eine Art Theaterfamilie mit vielfältigen Freundschaften entstanden ist. Die Truppe besteht nicht nur aus den Regisseuren und Schauspielern, denn hinter ihnen steht der TuS und somit eine Menge Helfer und Unterstützer, die sich einsetzen. Dazu gehören die Technik und der Bühnenaufbau, die Kulisse, die Bereitstellung der Kostüme, der Auf- und Abbau, das Catering, die Werbung und nicht zuletzt das Soufflieren.