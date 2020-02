von Gabi Lendle

Früher gab es in den kleineren Orten und Dörfern ausreichend Lebensmittelläden, in denen man alles einkaufen konnte, was im Alltag so gebraucht wurde. Diese „Tante Emma-Läden“ sind zum größten Teil verschwunden. Welch ein Glück, dass die Welt in Hausen vor Wald noch ein bisschen anders ist, denn hier gibt es seit rund acht Jahren den Hofladen von Tina Zehle.

Sohn Florian Zehle hilft seiner Mutter gerne im Hofladen wie hier beim Verpacken der frischen Eier. In den Regalen befinden sich viele Dinge, die man im Alltag benötigt. Das erspart eine Fahrt in die Stadt..Der Selbstbediener-Hofladen ist die ganze Woche von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Den Breite Halde-Hof unweit der Dorfmitte hat Bernhard Zehle von seinen Eltern im Jahre 1999 übernommen und vorerst als Vollerwerbsbetrieb weitergeführt. Heute sind Bernhard und Tina Zehle berufstätig und haben ihren Viehbestand auf 18 Mutterkühe mit Kälberaufzucht verkleinert. Diese verbringen ihr Leben auf der Weide in Hausen vor Wald, etwa zweimal im Jahr wird ein Tier geschlachtet. Mit dem Hofladen schuf sich Familie Zehle, zu der zwei Töchter und ein Sohn gehören, einen weiteren Baustein für die Zukunft und ein Zubrot zur landwirtschaftlichen Existenz. Geliebäugelt hatten sie schon lange damit, denn mit dem Verkauf von Produkten ihres eigenen Hofes und weiteren Erzeugnissen aus der Region wollten sie auch ihrem Heimatort Hausen vor Wald einen Akzent verleihen.

Das handwerkliche Zentrum des Hofladens befindet sich in der Backstube. Hier steht ein alter Steinbackofen, in dem Hobby-Bäckerin Tina Zehle bis zu 30 Laibe Brot auf einmal backen kann. Gebacken wird an den Wochenenden, denn werktags geht sie arbeiten. Trotzdem ist der kleine Hofladen unter der Woche nicht geschlossen, ganz im Gegenteil. Hier kann man täglich von acht bis 20 Uhr ganz unkompliziert einkaufen – und zwar im Selbstbedienungsverfahren. Man nimmt sich, was man braucht, schaut nach, was es kostet und wirft das Geld in das bereitgestellte Kässle. „Es ist eine Vertrauenssache und ich kann sagen, im Großen und Ganzen sind die Leute ehrlich, wenngleich man auch mal negative Erfahrungen macht“, berichtet Tina Zehle.

Tina Zehles warme Semmeln

Freitagnacht um zwei Uhr geht das Licht an in der Backstube und dann ist Tina Zehle in ihrem Element. Bis zu drei Mal füllt sie ihren Steinbackofen mit den vorbereiteten Brotlaiben, die meisten davon sind bestellt. Unter ihren fleißigen Händen entstehen schmackhafte Bauern-, Körner-, Dinkel- und Laugenbrote sowie leckere Brötchen, Hefezöpfe mit unterschiedlichen Füllungen und eine Auswahl an Kuchen je nach Jahreszeit. Und das alles frisch für‘s Wochenende. Die meisten Backwaren gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln, der Renner unter den Kuchen ist die Linzertorte. Was übrig bleibt, wird eingefroren für den Eigenbedarf oder weiterverarbeitet – zum Beispiel für Weckmehl oder Knödelbrot.

Da freu man sich aufs Frühstück: Am Wochenende gibt es die beliebten handgemachten Backwaren ganz frisch aus dem großen Steinbackofen von Tina Zehle. Die Kundschaft kommt auch von weiter her um sich damit einzudecken. Vieles wird im voraus bestellt.

„Das Backwerk bestimmt den Hauptverkauf im Laden“, sagt Tina Zehle. Dennoch gibt es viele andere Artikel, die man hier kaufen kann. Aus eigener Produktion stammt das Kalbfleisch, das als Gesamtpaket mit verschiedenen Fleischteilen etwa zweimal im Jahr verkauft wird. Im Regal stehen noch andere Produkte aus eigener Herstellung wie verschiedene Marmeladen, Backmischungen, Eingemachtes, Rinder- und Hühnerfonds, Tomatensoße, Gulaschsuppe – alles in Gläsern. Es gibt Kräutertee aus dem eigenen Garten, selbst gestrickte Socken, Adventsgestecke und Kränze für Weihnachten sowie Osterschmuck und vieles mehr. Aber auch Gemüse und Obst von der Höri, Wurstkonserven aus Aselfingen, Apfelsecco und Most, Eier aus Pfohren, Kaffee, Müsli, Nudeln aus Stühlingen und Landjäger sowie Butter, Milch und Joghurt, verschiedene Mehle, Zucker, diverse Soßen, Spüli, Handcreme und Zahnpasta, Toilettenpapier und Taschentücher finden sich in den Regalen. Manch Wanderer oder Radfahrer hat schon vor dem Hofladen halt gemacht und sich hier gestärkt.

Stars in ZDF-Doku

Mit einem eigenen Marktwagen sind die Zehles mit ihren Backwaren auf verschiedenen Naturparkmärkten anzutreffen, auch beim Hüfinger Frühlingserwachen kann man sie vor dem Rathaus finden. Und ihre eigene „Scheunenweihnacht“ mit viel selbst gebastelten Deko-Artikeln und Weihnachtsgebäck ist immer ein großer Erfolg. Familie Zehle hat es sogar schon bis ins Fernsehen geschafft: Die ZDF-Sendung 37 Grad begleitete sie auf ihrem Hof ein Dreivierteljahr lang und berichtete über den Arbeitsalltag einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft.