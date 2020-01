von Rainer Bombardi

Der Coup ist gelungen: Aus dem ehemaligen Kindergarten Maria Frieden wird das Kreativatelier und die Schellenberger Schule aus Hausen vor Wald freut sich über eine räumliche Erweiterung ihrer Bildungseinrichtungen. Zu diesen zählt neben dem Hauptstandort in Hausen vor Wald auch die Außenstelle in Mundelfingen – und demnächst auch noch das Kreativatelier. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule wirkt die neue Einrichtung als sinnvolle Erweiterung und Ergänzung des Bildungsangebotes.

Schellenberger-Rektorin Monika Wiederholl ist begeistert: Die Schulerweiterung eignet sich bestens für Arbeitsgruppen und zur Umsetzung neuer Projekte. Auch die flexible Nachmittagsbetreuung – deren Zeitplan die Rektorin hier zeigt – könnte dort stattfinden. | Bild: Rainer Bombardi

Noch vor wenigen Jahren war Rektorin Monika Wiederholl froh, als die Umbau- und Erweiterungsarbeiten der Außenstelle Mundelfingen abgeschlossen waren. Eine mitunter nervenraubende Bauzeit wollte sie ihrem Team und sich selbst nicht mehr so schnell zumuten.

Gewisse Kompensation für verlorene Räumlichkeiten

Doch nachdem der Gemeinderat vor Jahren beschlossen hatte, in Behla eine moderne Kindertagestätte zu eröffnen und dafür die Grundschulstandorte in Hausen vor Wald und Mundelfingen zu stärken, entspricht jetzt die Einrichtung eines Kreativateliers aus Sicht von Wiederholl einer Art Kompensation für jene Räumlichkeiten, die damals der Schule verloren gegangen waren.

Rektorin Monika Wiederholl hofft, dass schon im Sommer – wenn wie auf dem Bild wieder alles grünt und blüht – das neue Multifunktionssportfeld unterhalb des Kreativateliers den Schulalltag bereichern wird. | Bild: Rainer Bombardi

Schon jede Menge Pläne für das neue Kreativatelier

Die Pläne, was sich im neuen Kreativatelier abspielen soll, warten nur darauf, umgesetzt zu werden. Monika Wiederholl gerät ins Schwärmen, wenn sie daran denkt, dass sich demnächst die Raumnot mit der Eröffnung des Kreativateliers entspannt. Dort sollen Workshops stattfinden, ein Musikatelier wird eingerichtet, es finden Arbeitsgruppen oder die flexible Nachmittagsbetreuung statt. Die Nutzung der bislang im Dachgeschoss der Schule gelagerten Musikinstrumente ist in einem komplett neuen Umfang möglich.

Zusätzliches Klassenzimmer möglich

Die Räume werden zudem so gestaltet, dass die Einrichtung eines weiteren Klassenzimmers möglich ist. Denn der Schulbetrieb erfolgt aktuell über alle vier Klassenstufen einzügig und zählt insgesamt 70 Grundschüler. Doch ein Blick in die nahe Zukunft zeigt, dass der Bedarf für ein weiteres Klassenzimmer mittelfristig bevorsteht. Außerdem kann das Gebäude an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Neues Kleinspielfeld flexibel nutzbar

Was die Erweiterung zusätzlich attraktiv macht: Ein neues Kleinspielfeld wird eingerichtet, das sich über das ehemalige Außengelände des Kindergartens bis auf Höhe der bestehenden Sprunggrube erstreckt. Es wird eingezäunt, erhält unter anderem Tore, Basketballkörbe und ist außerhalb des Schulbetriebs zur Nutzung für die Öffentlichkeit zugänglich.

Bereicherung für den Unterricht

„Das Feld ist für uns eine Bereicherung, da uns bislang für den Sportunterricht lediglich die Aubachhalle in Mundelfingen und zur eingeschränkten Nutzung die Bürgerhalle in Hausen vor Wald zur Verfügung steht“, erläutert Wiederholl.

Noch tut sich nicht viel bei der Umsetzung

„Ich stehe in ständigem Kontakt mit dem Stadtbauamt, denn obwohl der Gemeinderat bereits grünes Licht für die Umgestaltung erteilte, bewegt sich hinsichtlich den notwendigen Erweiterungsarbeiten nur wenig“, berichtet die Rektorin. Die Auftragsbücher im Baugewerbe sind voll, Handwerker und Bauarbeiter sind Mangelware. „Erst wenn der komplette Umbau erfolgt ist, nutzen wir Spielfeld und Kreativatelier„, so Wiederholl.

Hoffen auf raschen Baubeginn

Sie hofft auf einen raschen Baubeginn. Der Umbau erfordert nämlich nicht nur die Neugestaltung der Räume, sondern auch komplett neue Sanitäranlagen, neue Decken, eine an den Bedarf angepasste Ausstattung und neue Elektroleitungen.

Auch Musikkapelle ist betroffen

Von dem Umbau betroffen ist auch die Musikkapelle, die unmittelbar an ihren Probenraum angrenzend das ehemalige Archiv beziehungsweise Depot des Kindergartens als Lagerraum erhält. Doch auch hier steht noch in den Sternen, wenn der Baubeginn erfolgt.