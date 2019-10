Ungebändigt. Ursprünglich. Unbearbeitet. So sind die Fotografien, die Hermann Sumser für eine Ausstellung im Stadtmuseum zusammengetragen hat. Die Aufnahmen sind wie die Landschaft der Baar, die Sumser mit seiner Frau in in langen Winterspaziergängen durchmessen und abgebildet hat.

Anlässlich des 75. Geburtstags des in Hausen vor Wald lebenden Architekten, im April still gefeiert, widmet ihm das Museumsteam um Vorsitzenden Joachim Seidel und Kuratorin Ariane Faller-Budasz eine Ausstellung, die Sumsers Leidenschaft für die Landschaft der Südbaar, aber auch für das Medium der Fotografie zum Ausdruck bringt.

Die Aufnahmen sind seit Anfang der 1980er Jahre entstanden. Sumser fotografierte mit einer Leica M 3, die er von seinem Vater übernommen hatte. So entstand ein Fundus an Dias, die Sumser sichtete und nach einem durchgehenden Thema durchforstete. Schnell fiel auf, dass Sumser eine Vorliebe für Winterlandschaften in der südlichen Baar entwickelt hatte. Bei der Aufbereitung des Materials – darunter Digitalisierung sowie Ausdrucke herstellen und rahmen, stand ihm Mateusz Budasz zur Seite. „Dabei habenwir darauf geachtet, dass die Bilder nicht nachbearbeitet wurden“, betont Sumser.

So konzipierte Sumser eine fotografische Winterreise durch die südliche Baar, die, in mehrere Stationen gegliedert, den Museumsbesuchern eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik ermöglicht. Die Blickwinkel sorgfältig ausgewählt und teils stark reduziert komponiert, zeigen die Fotografien jedoch stets auch den persönlichen Blick Hermann Sumsers auf das Gesehene und fungieren als visuelle Erzählungen der vor Ort erlebten Eindrücke.

Ein Foto wie ein Gemälde. Hermann Sumser gefällt „Fürstenberg Schächer“ auch deshalb, weil hier Hektik und Zivilisation ausgespart bleiben. | Bild: Wursthorn, Jens

Manche Wintertage bilden sich in dem Ausstellungsraum in mehreren Aufnahmen ab. „Beispielsweise im Donauried bei Neudingen„ berichtet er. „Es war es ein ganz besonderer Wintertag mit einem Hauch von Schnee und der Ankunft von zahlreichen Graugänsen, die mich wie in einem Rausch zum Fotografieren drängten“, erinnert er sich. Eine Fahrt von Behla über Hausen vor Wald ins obere Wutachtal bis unterhalb Eschach lieferte etwa zahlreiche Motive von Scheunen und Schöpfen in unterschiedlichen Grautönen in der weißen Schneelandschaft.

So ergaben sich sieben Stationen seiner Baaremer Winterreise, die Sumser mit Texten zu geologischen und geschichtlichen Hintergründen der fotografierten Landschaften ergänzt hat.