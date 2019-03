von SK

Freundlichkeit, Zuvorkommen und Hilfsbereitschaft sind für den Löffinger Heinz Neff nach eigener Aussage Eigenschaften, die heute nur noch selten anzutreffen sind. Am Dienstag dieser Woche, am letzten Tag der Fasnet, hat er diese Einschätzung revidiert: nach einer spontanen Hilfeleistung eines jungen Manns in Hüfingen. "Ich war auf der Heimfahrt vom Fastnachtsumzug in Villingen. Als ich durch Hüfingen fuhr, hörte ich plötzlich ein klapperndes Geräusch. Ich hielt an, ging hinter das Auto und musste feststellen, dass die Auspuff-Aufhängung am hinteren Ende abgerissen war." Eine vertrackte Situation, abends um 19 Uhr bei eintretender Dunkelheit. Doch die Rettung nahte in Form von Christian Dietz. Der Hüfinger kam auf ihn zu, sah sofort, was geschehen war und bot Neff seine Hilfe an.

Schnell lief dann Dietz nach Hause, zog sich um und brachte Werkzeug mit und schlüpfte unters Auto. "Er reparierte dann tatsächlich, in einer Hand die Lampe, in der anderen das Werkzeug, den Schaden so gut, dass ich zumindest nach Hause fahren konnte", freut sich Heinz Neff immer noch sichtlich beim Erzählen. Fast eine Viertelstunde habe die Reparatur gedauert, für die der Helfer partout kein Geld haben wollte. Letztlich habe er ihm regelrecht ein paar Euro aufdrängen müssen, so der Löffinger. "Dass es so etwas heute noch gibt, hat mich tatsächlich berührt", schließt er. "Ihm gebührt Ehre. Chapeau!"