von Rainer Bombardi

Hausen vor Wald – Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer präsentierte Hausen vor Wald in der Bürgerversammlung als einen lebendigen Ort mit aktiven Bürgern und motivierten Vereinen, die bereit sind, sich zum Wohle der Allgemeinheit einzubringen. Die Nachfrage nach Bauplätzen und das Interesse an der Sanierung aktuell leer stehender innerörtlicher Anwesen übersteige das Angebot. Aktuell sei die Lage hinsichtlich dem Angebot an Bauplätzen und Wohnraumangebot angespannt. Die Erweiterung des Baugebietes in den Richtungen Auenberg und Mundelfingen ist trotz eines relativ großen Anteils an Grundstücksfläche in städtischer Hand im beschleunigten Bauverfahren nicht möglich. Die aktuellen Bebauungsgrenzen sind umgeben von kartiertem Vogelschutzgebiet.

Hinzu komme, dass mögliche Neubaugebiete außerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen liegen. Die innerörtliche Sanierung und Bebauung bezeichnete Münzer auf Grund der aktuellen Zinssituation und der Erbfolge als ein sensibles Thema, das eine gewisse Freiwilligkeit der Eigentümer voraussetze. Oberste Priorität gelte in diesem Jahr der Planung eines Neubaugebiets, weshalb im Haushalt entsprechende Kosten dafür vorgesehen sind. Bürgermeister Michael Kollmeier geht von einem interessanten, baurechtlich herausfordernden und aufwändigen Verfahren aus, an dessen Ende die Ausweisung eines Neubaugebietes steht.

Spätestens bis zum nächsten Weihnachtskonzert gibt es auf der Empore im Bürgerhaus einen zweiten Fluchtweg, der wieder die vollständige Nutzung der Halle ermöglicht, hieß es in der Bürgerversammlung. Die Schließung des Kindergartens zum Schuljahresende ermögliche eine Stärkung des Schulstandortes in Hausen vor Wald. Das große Zimmer wird zum Projektzimmer umgebaut, die Nachmittagsbetreuung wird möglich und der Außenbereich wird als weitere Spielfläche genutzt. Der Abstellraum bleibt als solcher bestehen und geht an die aus allen Nähten platzende Musikkapelle. Der Umbau des Kindergartens beinhaltet die Anpassung und Sanierung der sanitären Anlagen, eine neue Möblierung der Gruppenräume, eine neue Beleuchtung, die Installation eines Beamers mit Leinwand und eventuell für Grundschüler erforderliche Anpassungen.

Im Frühjahr beginnt eine Dauerbaustelle, an deren Ende im gesamten Ort für Gebäudeeigentümer die Möglichkeit zum Anschluss an das Glasfasernetz besteht, das gemeinsam mit dem Netz in Behla in Betrieb geht. Parallel zu den dafür erforderlichen Grabarbeiten erhält die Friedhofskapelle einen Stromanschluss. Die angekündigte Ausweisung von Baumurnengräbern erfolgt im Frühjahr. Zudem ist in der Oberdorfstraße der Bau eines Gehweges vorgesehen.

Bürgermeister Kollmeier berichtete, dass er bei der Reaktivierung der Bahnhaltestation in Hausen vor Wald in intensivem Austausch mit dem Landratsamt stehe. Auch sieht er mittelfristig gute Chancen, den Radweg von Hausen vor Wald nach Hüfingen zwischen dem Grubengarten und der Schaffhauser Straße durchgängig zu gestalten.

Die Bevölkerung von Hausen vor Wald steigerte sich im Vorjahr um 13 auf aktuell 519 Einwohner. Fünf Geburten steht ein Sterbefall gegenüber.