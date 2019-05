von Rainer Bombardi

In Hausen vor Wald stehen neun Kandidaten auf einer Empfehlungsliste zur Wahl in den Ortschaftsrat am 26. Mai. Interesse an einem Mandat haben (von links) Markus Vollmer (36 Jahre), IT-Systemadministrator; Christian Langenbacher (36), Gesundheitsfachwirt; Michael Schwinge (51), freier Handelsvertreter; Axel Schmall (47), Geschäftsführer; Ingeborg Reitze (53), Floristin; Hans-Peter Münzer (67), Installateurmeister; Simone Martin (29), Kauffrau für Versicherung und Finanzen; Stephan Happle (42), Bankfachwirt, und Daniel Schopp (36), Mechatroniker.