„Ich habe kein Atelier, ich arbeite in einer Malstube.“ Eigentlich könnte ein Portrait der Hüfinger Malerin Hannelore Humble nur aus diesem einen Zitat bestehen – weil es die Bescheidenheit der Frau, die in diesem Juli ihren 89. Geburtstag feiern darf, so treffend spiegelt. Doch dafür hat die Künstlerin, die auf keinen Fall die Bezeichnung Grande Dame des Hüfinger Kunstkreises über sich lesen möchte, viel zu viel Erzählenswertes aus ihrem Leben und über ihre Malerei zu berichten.

Dieses Gemälde zeigt die Tracht von Hannelore Humbles Urgroßmutter. Diese stammt von der Lochmühle in der Gauchachschlucht. | Bild: Niederberger, Holger

Zum Beispiel die Geschichte von einem Ölmalkasten, den ihr um sechs Jahre älterer Bruder zu seinem 14. Geburtstag geschenkt bekam. Der sei nämlich ein begnadeter Maler gewesen und „ich eiferte ihm immer nach“. Die Ölfarben, so erinnert sich Hannelore Humble, seien von der Firma Schmincke gewesen: „Ich dachte damals, dass es sich um einen Schreibfehler auf dem Kasten handeln muss, weil man Schminke doch nur mit k und nicht mit ck schreibt.“ Bis heute ist die Hüfingerin dem Unternehmen, das Künstlerfarben vertreibt, treu geblieben. Der Bruder begann später ein Kunststudium, doch dem Vater sei es dann doch noch gelungen, seinen Filius von einer Banker-Laufbahn zu überzeugen.

Humble ist eine Spätberufene

Ganz anders der Rückhalt durch den eigenen Mann, als sich Hannelore Humble als Mitfünfzigerin entschied, in Freiburg ein Kunststudium aufzunehmen. Ihr Motiv: „Ich hatte immer ganz viele Ideen für Bilder, doch mit der technischen Umsetzung hat‘s nicht geklappt.“ Hannelore Humble hatte sich Ende der 60er-Jahre aus der Berufswelt verabschiedet und kümmerte sich vor allem um Haushalt und Familie, zu der neben Ehemann und Tochter auch die eigenen Eltern zählten – „weil das damals halt so üblich war“. Doch den Wunsch, das Mal- und Zeichen-Hobby zu professionalisieren, habe ihr Mann mitgetragen. Die Zeit damals mit der Pendelei nach Freiburg sei sehr anstrengend, aber auch erfüllend gewesen. „Ich weiß noch, dass ich damals häufig zwischen 22 Uhr und Mitternacht gesaugt habe.“

Dieses Häs-Motiv hat Hannelore Humble 1978 für ihren mittlerweile verstorbenen Mann gemalt, einen Hüfinger Hansel. | Bild: Niederberger, Holger

1992 schließlich die erste eigene Ausstellung. Und zwar im Hüfinger Rathaus. Hannelore Humble war dafür selbst aktiv geworden, nachdem sie im oberen Saal des Rathauses eine Ausstellung von Schülern über Goethe besucht hatte. Vernissage war an Fronleichnam und der damalige Hauptamtsleiter Butschle hatte mit 20 bis 30 Besuchern kalkuliert. Doch es kamen 300 Neugierige und „wir mussten Sekt nachordern“ berichtet Hannelore Humble. Weshalb dieser Zulauf?

Auch als Fechterin erfolgreich

Das lag am großen Freundeskreis und wohl auch am Beruf ihres Gatten, der Lehrer war und den deshalb viele Menschen kannten. Und dann war das Ehepaar Humble in jenen Jahren vor allem als Fechter bekannt. Hannelore Humble beschreibt sich selbst nicht als sonderlich talentiert für diesen Sport, doch sie trug das Kämpfergen in sich und hatte mit ihrem Mann einen ausgezeichneten Lehrmeister. Sie selbst machte den Trainer-B-Schein und gab ihr Wissen an den Fechtnachwuchs weiter. Ein Regal in ihrem Haus ziert ein Teller, dessen Gravur dokumentiert, dass Hannelore Humble in ihrer Altersklasse einst die Deutsche Meisterschaft mit dem Florett holte. „Dabei war das gar nicht meine Lieblingswaffe.“

Der Besucher bekommt auch gleich die Grundstellung im Fechten beigebracht: Zunächst stehen Ferse an Ferse in einem rechten Winkel zueinander; der Oberkörper ist und bleibt aufrecht. Aus dieser Position wird die Fechtstellung eingenommen, indem zuerst die Waffe von unten nach oben in Linie gebracht wird, das heißt die Spitze muss etwa auf der Höhe der gegnerischen Schulter sein. Gleichzeitig wird der fechtfreie Arm nach hinten geführt und leicht eingeknickt; so kann das Gleichgewicht stabilisiert werden. Um dem Körper ein optimales Steh- und Bewegungsvermögen zu geben, wird ein Fuß um ungefähr zwei Fußlängen vorgesetzt. Bei einer gleichmäßigen Verlagerung des Körpergewichtes auf beide Beine geht der Fechter so weit in die Hocke, dass sich die Knie über den Fußspitzen befinden. Hannelore Humble macht das alles vor – trotz zweier künstlicher Hüftgelenke und fortgeschrittener Arthrose. „Heute halte ich mich mit der Hausarbeit und dem Malen fit. In meinem Alter muss man sich jeden Tag etwas vornehmen und das dann auch durchziehen.“ Was sie selbst nicht mehr schafft, übernehmen Tochter und Enkel.

Ihre Bilder sind ihre Kinder

Doch zurück zur Kunst. Hannelore Humble nennt Paul Gauguin, Gabriele Münter und August Macke als ihre Vorbilder, also einen deutschen Expressionisten, eine deutsche Expressionistin und einen französischem Impressionisten. Sie stellt klar: „Ich habe Vorbilder, habe aber noch nie ein Bild abgemalt.“ Zentral für ihre Motive und deren Umsetzung sei, das Unwichtige wegzulassen und das Wichtige hervorzuheben. Dabei kennt sie ihre Grenzen und gibt offen zu: „Die Farben beherrschen immer noch mich.“

Und noch ein bemerkenswertes Zitat der Hüfingerin: „Ich male nicht für den Kommerz.“ Hin und wieder hat sie sich aber doch dazu überreden lassen, ein Bild zu verkaufen. Als prominentesten Kunden nennt sie Helmut Woelki, der war in den 90er-Jahren als Vorstandschef der LSG Lufthansa Service/SKY ein ganz hohes Wirtschaftstier. Für drei Bilder wechselte damals ein vierstelliger Betrag den Besitzer. Ansonsten habe sie sich aber nie als Verkäuferin ihrer Kunst hervorgetan. „Eigentlich will ich alle Bilder behalten, die sind doch wie Kinder für mich.“