Für die Hüfinger Vereine gibt es ab diesem Jahr mehr Geld. In der Summe hat der Gemeinderat die Förderung um etwa ein Viertel erhöht. 51 000 Euro ab 2019 stehen der Vorjahressumme 40 500 Euro gegenüber. Von der Förderung profitieren rund 50 Hüfinger Vereine, schlüsselte Hauptamtsleiter Horst Vetter in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend auf. Dabei erfolgte die einhellig begrüßte Erhöhung nicht ohne Diskussionen über den Förderbereich Sportplatzpflege.

Egal ob sportlich, musikalisch, kulturell oder sozial ausgerichet: Vereine, die sich gemeinnützig engagieren, fördern ein vielfältiges Gemeinschaftsleben in der Stadt, bieten Lebensqualität und erweitern das Freizeitangebot, unterstrich bereits die Sitzungsvorlage die Bedeutung der anstehenden Verbesserungen, die insbesondere in der Jugendarbeit greifen. Hier leisteten die Hüfinger Vereine eine ganz besonders hohes ehrenamtliches Engagement. Für 730 von den Vereinen betreute Kinder und Jugendliche wurde 2018 eine Jugendförderung ausgezahlt.

„Wir machen einen Schritt auf die Vereine zu und schaffen eine ausgewogene, gute Lösung“, stellte Bürgermeister Michael Kollmeier ein Gesamtkonzept vor, das sowohl den Aufwand als auch das Sparbemühen der Vereine berücksichtige. Für die Fußball spielenden Vereine werde kräftig investiert, denn diese brauchen ihre Plätze. Der Schwerpunkt der Bezuschussung liege in der Kinder- und Jugendarbeit.

Nach außen transparent gemacht wird das Konzept durch eine zwei Seiten umfassende Richtlinienübersicht. Franz Albert (CDU) hob auf die beeindruckende Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen ab. Die Förderstrukturen geben den Vereinen Zukunft. Wichtig sei allerdings, bei der nächsten Anpassung nicht zu lange zu warten. Sicher habe man zu lange gewartet, knüpfte Adolf Baumann (FW/FDP/UWV) an. Herausgekommen sei eine ausgewogene Förderung auf gutem Niveau. Den von den Vereinen betriebenen Eigenaufwand könne man ohnehin nicht mit Geld begleichen. „Es muss auch etwas Ideelles dabei sein“, sagte Baumann. Er reagierte dabei auf einen Einwurf von Sigmund Vögtle. Der SPD-Rat und ehrenamtliche Platzwart des FC Hüfingen stellte den letztlich abgelehnten Antrag, die Platzpflege auf 2000 Euro je Anlage zu erhöhen. Der tatsächliche Aufwand betrage in Euro ein Vielfaches. Im Übrigen, so Vögtle, müsse sich die Stadt direkt in die Rasenpflege einbringen. „Anderswo mäht die Kommune“, so seine Erkenntnisse nach einer Platzwart-Schulung des Fußballverbands.

Während Kollmeier auf das Gesamtkonzept verwies, reagierte Bernhard Schmid (CDU) genervt. Es gebe noch andere Vereine als der mit einem sehr aktiven Fürsprecher ausgestattete FC Hüfingen. Markus Leichenauer (CDU) glättete die Wogen. Vögtle verdiene Anerkennung für seine Arbeit und lade mit Recht ein gehöriges Maß an Frust ab. Dennoch dürfe eine Bevorzugung der Fußballvereine keinen „Flächenbrand“ auslösen. In vielen Vereinen gelten bei der ehrenamtlichen Arbeit Bedingungen wie bei den Fußballclubs.