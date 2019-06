von Rainer Bombardi

Die Organisatoren des SV Mundelfingen haben in den vergangenen Wochen einiges geleistet, um das traditionelle Pfingstfest mit neuem Konzept auf die Beine zu stellen. Dass ihnen die nasse Witterung in die Quere kam, trübte ein wenig den ersten Eindruck. Doch die Veranstaltung verstand, mit überraschenden Momenten zu überzeugen.

Kurt Kammerer (Mitte) erweist sich als routinierter Los-Verkäufer.

Mundelfingen Ein Kerle wie ein Baum – und genauso stark: Denis Dressel ist die Attraktion beim Mundelfinger Pfingstfest

Da war als erstes sichtbares Zeichen inmitten des Hartplatzes, die vom Gesangverein ausgeliehene Festhütte aufgebaut. So könnten die Besucher wesentlich näher am Geschehen auf dem Sportplatz dabei sein. Dort spielte sich unmittelbar nach Beginn erstaunliches ab: Strongman Denis Dressel trat in Aktion und hievte einen 160 Kilogramm schweren Amboss auf einen Stapel Holzpaletten.

Was für eine Leistung: Der Strongman Denis Dressel bringt die Zuschauer beim Pfingsfest des SV Mundelfingen zum Staunen.

In fünf Disziplinen war Dressel zu erleben. Für ihn war es ein willkommenes Training für die Deutschen Profi-Meisterschaften am 13. Juli. Für derartige Kraftanstrengung bracht es natürlich auch die entsprechenden Grundlagen: 6500 Kilokalorien täglich sind ein Muss. Während Wettkampfphasen können es gerne auch 8500 Kilokalorien sein. Das entspricht in etwa der Menge an Kalorien, die vier Erwachsene zu sich nehmen. Dazu kommen äußerste Disziplin im Training und vielfältiges und den Gegebenheiten angepasstes Schuhwerk und Bekleidung. Eine Basis für die Leistung liefert wohl der Verzicht auf Alkohol.

Otto Allaut (von links), Karl-Heinz Gut, Reinhold Welte, Georg Mäder und Claus Merz haben Mühe zu Fünft den 160 Kilogramm schweren Amboss zu tragen. Strongman Denis Dressel zeigt ihnen, wie es allein geht.

Wettbewerbe gab es auch. So wuchteten vier Einsatzkräfte der Feuerwehr einen 125 Kilogramm schweren Reifen beinahe genauso schnell von A nach B und zurück wie Strongman Dressel. Zwischen den einzelnen Kraftsportdisziplinen sorgte beispielsweise die Modellfluggruppe Donaueschingen mit akrobatischen Kunstflügen ihrer selbst gebauten Flieger für ein staunendes Publikum.

Die Porsche-Musikanten sind in der Festhütte, die dieses Mal direkt auf dem Hartplatz aufgebaut worden ist, ein Garant für gute Stimmung.

Fußballspiele gab spärlich verteilt über das gesamte Fest zu sehen. Doch nach diesen erkundigte sich während den Festtagen aufgrund des abwechslungsreichen Angebots ohnehin kaum jemand. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, konstatierte Vorsitzender Peter Allaut.

Auch Fußball gibt es bim Pfingstfest, das ein neues Konzept erhalten hat, noch. Doch die restlichen Programmpunkte überwiegen.