von Rainer Bombardi

"Wo man singt, lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder" lautet eine Devise des Volksliedersingens mit Rudi Teichner. Der Titel trifft so ziemlich genau den Kern einer Veranstaltung, die im Jahr 2006 in Serie ging und sich dauerhafter Beliebtheit erfreut. Seither treffen sich bis zu 100 Sängerinnen und Sänger aus der gesamten Umgebung zwischen Hochschwarzwald und Baar, Bonndorf und Brigachtal zu einer Gesangsveranstaltung, deren knapp 80 Ausgaben in den vergangenen zwölf Jahren die Menschen jedes Mal aufs Neue zum Mitsingen mobilisiert.

Vor zwölf Jahren fand der Auftakt des Volksliedersingens mit Rudi Teichner im ehemaligen Gasthaus Adler in Döggingen statt. Dort etablierte sich die Veranstaltung bis zur altersbedingten Schließung durch seine Besitzer. Doch das Aus des Gasthauses sollte nicht das gleichzeitige Ende eines Gesangsabends sein, bei dem stets der Spaß, die Geselligkeit und die gute Laune im Vordergrund stehen. So war es der Behlaer Johann Meyer, der in seinem Wohnort eine Fortsetzung im Hotel Landgasthof Kranz organisierte.

"Seit zwei Jahren sind wir uns hier nun pudelwohl. Der Tagungsraum und Saal ist wie geschaffen für unsere Volksliedersingen und hat ausreichend Sitzplätze", freut sich Teichner. Als jahrzehntelanger und immer noch aktiver Chorleiter des Männergesangvereins Hausen vor Wald weiß er sehr wohl um die gesundheitsfördernde und befreiende Wirkung des Gesangs und des Musizierens. "Singen regt die Sinne an und Singen hält fit – und wenn ich in die Runde schaue, trifft das zu", sagt Teichner, der an seinen Volksliederabenden überwiegend auf gut gelaunte Menschen trifft. "Die schlechte Laune verfliegt meistens schnell beim Singen."

Im Übrigen gestaltet Teichner die Volksliederabende nicht alleine. Ständiger Mitwirkender ist der Unadinger Kuno Ketterer, der den Gesang instrumental auf seinem Akkordeon bereichert. Nicht zu vergessen sind auch diverse Mitwirkende, welche zusätzlich jeden Gesangsabend mit Gedichten, Erzählungen oder anderen Showeinlagen aufwerten. "An Volksliederabenden fragen unsere Gäste regelmäßig, wer denn diese lustige Truppe ist, die im Tagungsraum gute Laune verbreitet", freut sich auch Wirtin Lydia Martin über die Resonanz. Sofern es die Zeit zulässt, singt sie auch selbst mit und setzt zu einem der Lieder an, welches Teichner anstimmte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein