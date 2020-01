von Susanne Krause-Sittnick

„Gemeinsames Singen fördert ein Zusammengehörigkeitsgefühl und führt zu einer inneren Ruhe“, stellt der Dirigent Rudi Teichner aus Hausen vor Wald nach 15 Jahren und 90 Mal Volkslieder singen fest.

Aus voller Brust beteiligen sich die Teilnehmer seit 15 Jahren am Volksliedersingen mit Rudi Teichner. | Bild: Rainer Bombardi

Gemeinsam mit Stammgast Johann Meyer aus Behla blickt er stolz auf die Zeit zurück. Am Anfang war eine solche Erfolgsgeschichte nicht absehbar. Im Jahr 2005 kam der damalige Adlerwirt Herbert Laule aus Döggingen auf ihn als aktiven Sänger und Dirigent zu. Sein Ziel: einen offenen Singabend für sangeslustige Senioren zu etablieren. Rudi Teichner, der im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Dirigentenjubiläum feierte, zögerte nicht lange und gemeinsam luden sie im Oktober 2005 zum ersten Volksliedersingen im Gasthof „Adler“ in Döggingen ein. Seitdem treffen sich alle vier Wochen am 1. Montag im Monat von Oktober bis März zahlreiche Sängerinnen und Sänger.

Vom „Adler“ in den „Kranz“

Nach der Schließung des „Adlers“ in Döggingen 2017 wurde das Singen aufgrund der Initiative von Johann Meyer im Landgasthof „Kranz“ in Behla weitergeführt. Ihm war es eine besondere Herzensangelegenheit, dass das Volksliedersingen nicht endet. Nicht einmal fiel es wegen Krankheit oder dergleichen aus. Bis heute reisen bis zu 90 Gäste aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis an, um Teil der offenen Runde zu sein. Ohne Verpflichtungen, ohne Anmeldung und ohne Eintrittsgeld – einfach nur wegen der gemeinsamen Freude am Singen.

So beginnen sie stets mit ihrem Startlied „Freut euch des Lebens“. Rudi Teichner führt durch das Programm und stimmt sich mit dem Musiker ab. Bis vor einem Jahr war das Kuno Ketterer aus Döggingen mit seinem Akkordeon, der aus Altersgründen aufhörte. Zunächst übernahm der Gitarrist Bruno Koep und dann Karl-Otto Velte aus Blumberg mit seinem Akkordeon die musikalische Begleitung.

20 Lieder plus Spontanes

Auch wenn es ein offener Treff ist, also kein Verein mit Vorstand dahintersteht, muss ein solches Treffen vorbereitet werden. Und das macht Teichner als erfahrener Musiker mit Leidenschaft. Er sucht etwa 20 Lieder aus und kündet diese jeweils mit kleinen Anekdoten an, um die Sängerinnen und Sänger auf das jeweilige Lied einzustimmen. Gleich zu Anfang hatte der Initiator Herbert Laule eine Mappe mit etlichen Liedern erstellt und vervielfältigt. Wenn auch zahlreiche Klassiker immer wieder gerne angestimmt werden, ergänzt Rudi Teichner das Repertoire gerne auch mal wieder mit einem neuen Lied.

Gedichte und Witze

Bei jedem Volksliederabend gibt es noch zahlreiche Lied- und Gedichtvorträge von den Gästen. Ganz spontan reihen sie sich dann in das Programm von Rudi Teichner ein. Anfangs glänzte Adolf Albert aus Hubertshofen als guter Unterhalter, der viel zur guten Stimmung und damit zur Geselligkeit beigetragen hat. Es sei auch schon zu einer schönen Tradition geworden, dass Teresia Ganter aus Wolterdingen das Zusammentreffen mit lustigen Beiträgen im Dialekt bereichert. Aber auch Klaus Merz und Hannelore Meier tragen gerne und gekonnt Geschichten, Gedichte und Witze vor.

Beliebter Treffpunkt

Johann Meyer und Rudi Teichner sind sich einig: Das Volksliedersingen erfreue sich zu Recht einer großen Beliebtheit. Alle Besucher kämen gerne, um sich zu sehen, zu reden und zu singen. „Denn Singen tut der Seele gut.“ Verschmitzt fügt Rudi Teichner noch hinzu: „Ein Sänger singt mit Leichtigkeit, wenn ihm nicht fehlt die Feuchtigkeit.“ Deswegen trifft man sich zur Freude aller im Landgasthof „Kranz“, sodass jeder Besucher auch persönlich für sein leibliches Wohl sorgen kann.

Mitsänger sind willkommen

Für die Zukunft wünschen sie sich, dass es möglichst noch lange so weiter geht und die Beteiligten alle gesund bleiben. Neue Gesichter jeden Alters seien allerdings immer herzlich willkommen, um die Sing-Gemeinschaft zu bereichern.

