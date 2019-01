Ehrenamtliche Arbeit wird ab Juni höher vergütet. Der Gemeinderat stimmte am Donnerstag einer Vorlage der Verwaltung zu, welche die neuen Sätze der Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst anpasste. Die alte Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadt Hüfingen war 2014 nach der letzten Kommunalwahl in Kraft getreten. In einem Bereich nimmt die neue Satzung eine Vorgabe aus der Gemeindeordnung auf. Erstmals werden Entschädigungssätze für Personen festgelegt, die zuhause Angehörige pflegen. Die Satzung weist hier einen Tageshöchstsatz von 80 Euro aus. In der Praxis werde dies vermutlich selten vorkommen, erläuterte Hauptamtsleiter Horst Vetter auf Anfrage. Wichtig sei aber, dass sich die Stadt hier mit Höchstgrenzen aufstelle.

Über Zuwächse im Eurobereich dürfen sich beispielsweise Wahlhelfer bei der Kommunalwahl freuen. Gab es für einen Aufwand von zwei Stunden bisher 15 Euro, so werden nun 17 Euro abgerechnet. Der Tageshöchstsatz von mehr als acht Stunden wird mit 55 statt 51 Euro vergütet.

Bei den genannten Sätzen mache niemand ein Plus, es handele sich tatsächlich um Entschädigungen, betonte CDU-Sprecher Christof Faller. Zudem benötigten die eigentlichen Sitzungen viel Zeit der Vorbereitung. Reichtümer lassen sich weder am Ratstisch noch bei den Sprechstunden in den Ortsverwaltungen erwerben. So bekommt ab nächster Sitzungsperiode jeder Gemeinderat einen monatlichen Grundbetrag von 33 Euro. Je Sitzung, Ausschuss und Gemeinderat werden als eine Sitzung betrachtet, gibt es 33 Euro, eine Fraktionssitzung wird für 22 Euro vergütet. 80 Euro pro Monat bekommt ein Fraktionsvorsitzender, die Fraktion wird jährlich mit 320 Euro bedacht. Je Fraktionsmitglied kommen hier neun Euro pro Monat hinzu.

Staffelungen sind bei den Bürgermeisterstellvertretern vorgesehen. "Gerade mal ein Trinkgeld", klassifizierte Julius Bausch (FW/FDP/UWV) die monatlich 20 Euro für den dritten Bürgermeisterstellvertreter. Die Staffelung von 145 auf 65 und 20 Euro der Stellvertreter von Bürgermeister Kollmeier sei angemessen, widersprach Bürgermeisterstellvertreter Harald Weh kraft eigener Erfahrung. Erst wenn er verhindert sei, kämen der zweite und danach der dritte Stellvertreter zum Zug.

Ortschaftsräte bekommen ab Juni einen jährlichen Festbetrag. Nach Größe der Ortsteile gestaffelt sind die Aufwandsentschädigungen der Orsvorsteher. Sie variieren von 722 Euro im Monat (Mundelfingen) über Hausen vor Wald (621 Euro), Behla und Fürstenberg (jeweils 599 Euro) bis Sumpfohren (482 Euro). Zudem bekommen die Ortsvorsteher eine Fahrtkostenpauschale.