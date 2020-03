von Christina Rademacher

Die Begeisterung, mit der Ulrike Vetter und Manuela Rosenstiel ihre Kinder- und Jugendbibliothek vorstellen, ist deutlich spürbar. Nun freuen sie sich auf einen neuen Höhepunkt: das 25. Jubiläum. Aus diesem Anlass gibt es am 20. März ab 19 Uhr Feierlichkeiten mit Besichtigung der Kinder- und Jugendbibliothek. Und am Sonntag, 22. März, ist ab 14 Uhr ein Tag der offenen Tür mit Figurentheater ab 14.30 Uhr geplant.

Einmalig in der Region

Eine Bücherei in dieser Art ist einmalig in der Region, so Ulrike Vetter. Es gibt wohl zahlreiche Büchereien, aber eine reine Kinder- und Jugendbibliothek eben nicht.

Zahlreiche neue Bücher kann Manuela Rosenstiel zum Jubiläumsjahr präsentieren. | Bild: Christina Rademacher

Schon vor 1995 gab es eine Bibliothek

Die Geschichte beginnt schon weit vor dem Gründungsjahr 1995 im alten Rathaus mit einer allgemeinen Bibliothek mit etwa 7000 Ausleihen pro Jahr. Dann wurde das Rathaus umgebaut und man zog ins Bürgerhaus Krone. Dort waren Edeltraud Glunk und Marlies Walter zuständig. Beim Hochwasser 1990 wurde der Bücherbestand stark geschädigt.

Im vierten Stock des Rathauses ist die Kinder- und Jugendbibliothek beheimatet. | Bild: Christina Rademacher

Start mit 3700 Medien

1995 war es dann soweit: Das neue gestaltete Rathaus wurde bezogen. Der Gemeinderat beschloss, neu mit einer Kinder- und Jugendbibliothek durchzustarten. Seitdem residiert die Einrichtung im Dachgeschoss. Über etwa 3700 Medien verfügte die Bibliothek zu Beginn. Neu war auch die Umstellung auf EDV. Die Ausleihe konnte auf 16 000 Vorgänge gesteigert werden. Seitdem sind die Zahlen von Jahr zu Jahr angestiegen.

Hüfingen Wie die Kinder- und Jugendbücherei auf der Erfolgsspur bleibt Das könnte Sie auch interessieren

Schritt auf Schritt erfolgte die weitere Entwicklung.

Personal: 2002 verstärkte Ulrike Vetter das Team. 2003 wurde Marlies Walter verabschiedet. 2007 kam Manuela Rosenstiel ins Team. 2012 wurde Edeltraud Glunk verabschiedet.

2002 verstärkte Ulrike Vetter das Team. 2003 wurde Marlies Walter verabschiedet. 2007 kam Manuela Rosenstiel ins Team. 2012 wurde Edeltraud Glunk verabschiedet. Technik und Angebot: 2002 kam der öffentliche Internetanschluss. 2012 wurde Findus, ein Mediensuchprogramm in der Bibliothek eingeführt. Auf dem Stand der Zeit kann man jetzt auf der Homepage www.huefingen.de/buch nach Büchern und Autoren suchen und prüfen, ob das Medium verfügbar ist. Ebenso kann man die Newsletter anschauen und sieht alle Termine. Auch kann man sein Leserkonto selber verwalten.

Stolz präsentiert Ulrike Vetter die Tonies – eine Neuerung, die für das Jubiläum angeschafft wurde. | Bild: Christina Rademacher

Bereits 2009 folgte der Schritt von der Hörspielcasette zu Hörbüchern auf CD. 2020 ist man mit den Tonies-Hörspielfiguren auf den allerneusten Stand. Die Kinder können die Figuren ausleihen und daheim auf ihrer Tonies-Box abspielen.

Passend zu den Kinderbüchern kann man gleichzeitig mit dem Kuscheltier schmusen, das in der Geschichte vorkommt. | Bild: Christina Rademacher

Immer auf der Höhe der Zeit geblieben

Seit 2012 findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Bibliotheken statt. 2013 beteiligte man sich am bundesweiten Leseförderprogramm. 2015 wird Antolin eingeführt: Dies ist ein Online-Portal zur Leseförderung an Schulen und die Bücher hierzu kann man sich ausleihen. Eine Onilo-Lizenz zur Vorführung von digitalen Bilderbüchern besteht seit 2017 und die Aufführungen sind gerne besucht. Über all die Jahre haben sich die Medien und das Leseverhalten stark verändert, aber die Bibliothek hat immer mitgezogen und ist für die Kinder und Jugendlichen eine tolle Anlaufstelle.

Starke Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen

Vom Ort der Ausleihe ist sie zum Ort der Begegnung geworden. Zahlreiche Kooperationen mit Kindergärten und Schulen wurden vertieft. Die Angebote werden sehr gut angenommen. Es gibt kindergerechte Einführungen für Krabbel- und Kindergartengruppen sowie zahlreiche Schulklassenführungen, abgestimmt auf den Bildungsplan. Vorlesestunden, Bastelangeboten, nachhaltige Aktionen und faire Aktionen runden das Programm ab.

Gut bestückt ist auch die Medienabteilung. | Bild: Christina Rademacher

Glückliche Kinder mit prall gefüllten Taschen

Bürgermeister Michael Kollmeier freut sich, dass Hüfingen so eine Bibliothek mit einem engagierten Team hat. Lesen bringe die Kinder voran. Unabhängig von Einkommen könne sich jeder hier mit Büchern und Medien eindecken. Er sieht immer wieder die glücklichen Kinder, die mit ihren prall gefüllten Taschen aus dem Rathaus kommen und schnell nach Hause laufen, um sich in die neuen Abenteuer zu vertiefen. Allein im Jahr 2019 gab es 79 Veranstaltungen mit mehr als 1000 teilnehmenden Kindern.