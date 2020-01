von Rainer Bombardi

Die Theatergruppe des Gesangvereins verspricht ihrem Publikum ein Feuerwerk an Situationskomik. Dieses können die Besucher am 4. Januar in der Aubachhalle erleben. Regisseur Eberhard Hildebrand ist es gelungen mit der Gaunerkomödie „Überall Ganoven“ aus der Feder von Wilfried Reinehr ein relativ junges Theaterstück zu finden. Gespielt wird vor der vom gesamten Theaterteam selbst gemalten und erstellten Kulisse. Die Szenerie entführt die Zuschauer in diesem Jahr ins Freie, genauer gesagt in einen Schrebergarten. Die Handlung ist mit einigen Turbulenzen versehen und soll reichlich zum Lachen anregen.

Ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen? fragen sich Claudia Friedrich (links) und Kathrina Springindschmitten beim proben einer Szene der Gaunerkomödie „Überall Ganoven“. | Bild: Rainer Bombardi

Bereits in den Proben kam das Amüsement nicht zu kurz und selbst beim wiederholten Einstudieren konnten sich die Akteure ein Lachen nicht verkneifen. Nach intensiven Proben der neun Mitglieder der Theatergruppe sitzt das Stück. Regisseur Hildebrand feilte bis zuletzt an der Ausdrucksstärke der Texte, der Mimik der Akteure und ihrer Positionierung während der einzelnen Szenen. Hildebrand nickte zufrieden, als die Akteure zwischen den einzelnen Akten eine kleine Pause einlegten, um letzte Details zu besprechen. „Es ist gar nicht so schlecht was ich bisher gesehen habe“, lobte er sie für ihr Engagement. Von der Crew verfolgten jene, die nicht gerade im Einsatz sind, konzentriert die Handlung ihrer Kollegen, die gerade auf der Bühne aktiv waren.

Kathrina Springindschmitten (von links), Lukas Hildebrand und Manuela Rösch amüsieren sich über die Situation. | Bild: Rainer Bombardi

Der Regisseur sagte, er schätze sich glücklich, auf eine Crew von neun Hobbyschauspielern zurückgreifen zu können. Dies erweitere für ihn im Vorfeld die Auswahlmöglichkeiten eines Theaterstückes. Ebenso zufrieden sei er mit der Entwicklung der Theatergruppe, die mit Leander Jerg, Adrian Kindler und Souffleur Marcel Springindschmitten drei Debütanten in ihren Reihen zählt. Zu den weiteren Akteuren zählen in diesem Jahr Carina Merz, Lukas Hildebrand, Manuela Rösch, Matthias Friedrich, Claudia Friedrich, Gebhard Welte und Katharina Springindschmitten.

Die Aufführungen finden am 4. Januar für Familien mit jungen Kindern und Senioren um 14 Uhr und um 20 Uhr in der Aubachhalle statt. Vor der Aufführung stimmt der Gesangverein mit vier Liedern auf das Theater ein.