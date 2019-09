von SK

In dem Hüfinger Ortsteil tut sich dieser Tage sehr viel. Nachdem die Arbeiten an der Umfahrung abgeschlossen sind, wurde am vergangenen Wochenende die neue Kindertagesstätte offiziell mit einem Fest eröffnet und hat am Montag ihren Betrieb aufgenommen.

Der neue Anbau am Behlaer Rathaus wird bereits genutzt. In der neuen Fahrzeughalle ist das neue Mittlere Löschfahrzeug untergebracht. | Bild: Niederberger, Holger

Parallele Arbeiten

Viel zu tun gibt es derzeit allerdings auch bei der Behlaer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr. Dort ist man einerseits mit den Vorbereitungen für das dreitägige Fest vom 14. bis 16. September, zur offiziellen Fahrzeug- und Gerätehausübergabe beschäftigt, gleichzeitig wird mit Hochdruck an der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses im Dorfzentrum von Behla gearbeitet. Nachdem der Neubau der Fahrzeughalle schon Ende des vergangenen Jahres fertiggestellt werden konnte und das neue, im Dezember 2018 gelieferte Mittlere Löschfahrzeug schon dort untergebracht ist, konzentrieren sich die Arbeiten derzeit auf den Umbau des Bestandsgebäudes.

Viel in Eigenleistung

Dabei sind die aktiven Feuerwehrmänner stark eingebunden. Immerhin gilt es, ein ordentliches Pensum der Arbeit in Eigenleistung zu stemmen. In den vergangenen Tagen konnten so bereits die Pflasterarbeiten der östlichen und westlichen Einfahrtsbereiche für die neue Fahrzeughalle fertiggestellt werden. Ebenfalls in Eigenleistung wurden Abbrucharbeiten, die Deckenabhängung, die Erstellung von Zwischenwänden im Trockenbau, die Verlegung des Trocken-Estriches, Isolierungsarbeiten sowie verschiedene kleinere Arbeiten übernommen.

Stolz auf die Mannschaft

Wie bei der Kita ist auch hier Bernhard Streit als Bauleiter mit an Bord. Er und Abteilungskommandant Thomas Koßbiehl sind mit der Qualität der Arbeiten mehr als zufrieden: „Die Feuerwehrkameraden sind derzeit stark gefordert. Neben den Einsätzen werden die von der Stadt geforderten Eigenleistungen ohne Murren erbracht. Alle sind mit Spaß und Freude an der Arbeit. Stressig wird es aber bleiben, denn die Fahrzeug- und Gerätehausübergabe wird uns ebenfalls sehr beanspruchen“, sagt Koßbiehl.

Was das Fest bietet

Während im Gerätehaus noch gehämmert wird, laufen parallel die Planungen zum Fest. Eigens dafür erhält das Gerätehaus einen neuen Anbau – zumindest über den Zeitraum des Festes: Dann stehen dort ein Bewirtungs- und ein Barzelt. Die offizielle Übergabe des im Dezember gelieferten neuen Feuerwehrfahrzeuges und der neuen Räumlichkeiten startet am Samstag, 14. September, um 18 Uhr im Festzelt mit Bürgermeister Michael Kollmeier und vielen Ehrengästen. Hierzu sind auch alle Feuerwehrinteressierten aus Nah und Fern eingeladen. Im Anschluss findet dort der Bieranstich statt, bevor es bei einem Stimmungsabend mit den Zitronenschüttlern und der Blaulichtparty in der Feuerwehrbar mit DJ hoch hergehen wird.

Das gibt es am Festsonntag

Frühschoppenkonzert, Mittagessen, Nachmittagsunterhaltung und vieles mehr sind am Festsonntag geplant. Viel Spannung verspricht am Sonntag von 11 bis 16.30 Uhr das Bierkistenstapeln für Feuerwehren und sonstige Gruppen. Die Siegergruppe mit dem höchsten Bierkistenstapel gewinnt 30 Liter Freibier. Das Fest endet am Montag, 16. September, mit dem Handwerkervesper und einem Stimmungsabend mit den Milibach-Musikanten Neudingen und den Habseck-Musikanten. Ebenfalls viel Stimmung wird am letzten Festtag bei der Blaulichtparty in der Feuerwehrbar mit DJ geboten.