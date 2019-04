Sämtliche Teile zum halben Preis bietet das Fachgeschäft Intersport Denzer beim großen Schnäppchenmarkt in der Hüfinger Stadthalle an. Dieses Angebot gilt für alle Sport- und Wanderschuhe sowie für die gesamte Sport- und Freizeitmode. Daneben hat Fashion Denzer auch das Geschäft im Lindenpark geöffnet. Auf Freizeitmode für die ganze Familie bietet Inhaberin Katja Denzer-Krause zum verkaufsoffenen Sonntag 20 Prozent Preisnachlass auf alle Artikel.

Die städtische Einrichtung Aquari präsentiert sich beim Frühlingserwachen als familienfreundliches Freizeitbad mit einem attraktiven Saunabereich. „Wir informieren die Besucher auch anhand eines Flyers“, so Betriebsleiter Michael Scholz. Im 25 Meter langen Sportbecken können die Wasserratten Zug für Zug ihre Ausdauer und ihr Wohlbefinden verbessern. Eine große Rutsche sorgt vor allem beim Nachwuchs für Spaß und gute Laune. Angeboten werden verschiedene Kurse und im modernen Gastronomiebereich können sich die Besucher stärken. Einfach nur „die Seele baumeln lassen“ ist im großzügig angelegten Saunabereich angesagt. „Wir haben außerdem ein Gewinnspiel mit Würfeln an unserem Stand“, erklärt Scholz. „Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen.“

Beratungsgespräche in Sachen Tarife und Energieträger können am Stand des Energieversorgers (ESB) in der Hauptstraße Ecke Hirschgasse direkt gegenüber dem Rathaus mit den entsprechenden Experten geführt werden. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Elektroauto zu kaufen, kann hier auch den VW up in Augenschein nehmen. Die ESB ist der Strom- und Gasnetz-Betreiber und Lieferant für die Städte Hüfingen, Bräunlingen und Blumberg und hat 30 Mitarbeiter in den Bereichen Verwaltung und Technik.

Auf dem Rathausplatz direkt neben dem Brunnen steht der Ausschankwagen des Tradions-Weinhauses Baum, das 2021 sage und schreibe 175 Jahre alt wird. 2007 haben Susann und Michael M. Binz das Geschäft unter dem Motto: „Unsere Leidenschaft – Ihr Genuss“, übernommen. Sie feiern beim Frühlingserwachen eine Premiere: Erstmals wird die Edition Städtlesekt mit dem Hüfinger Logo ausgeschenkt. Außerdem bietet das Weinhaus Heißgetränke in Form von Glühwein und Kinderpunsch an. „Das ist den vorhergesagten Temperaturen geschuldet“, so Michael M. Binz.

Vor dem Geschäft in der Hüfinger Hauptstraße präsentiert das Fachgeschäft Zweirad Hug die komplette Modellpalette an Sport-, Trekking-, und City- und Mountainbikes für die ganze Familie. Dabei stehen seit Jahren die E-Bikes im Mittelpunkt des Interesses. Die neuen Modelle sind mit innovativen, stärkeren Motoren und leistungsfähigeren Akkus ausgestattet. Ein wichtiger Aspekt ist außerdem das Design, bei dem die Batterien im Rahmen integriert und so die E-Bikes immer weniger als diese zu erkennen sind.

Zum vierten Mal ist Schuh- und Sportmoden Bombeiter beim Frühlingserwachen in Hüfingen dabei. Beim Schnäppchenmarkt in der Stadthalle bietet Inhaber Gerhard Bombeiter stark reduzierte Einzelteile an Schuhen und Bekleidung an. Die Stärke des seit 70 Jahren in Bräunlingen beheimateten Geschäfts ist die Mischung aus sportiver Schuhmode sowie innovativer Outdoor-Bekleidung.

Der Ford-Vertragshändler präsentiert auf der Fläche zwischen Rathaus und Stadtmuseum seine ganze Palette an Fahrzeugen des Autoherstellers Ford. Mit dabei sind auch die Active-Modelle der Baureihen KA plus, Fiesta und Focus, die optisch durch ihr Offroad-Design überzeugen. Natürlich darf der amerikanische Kult-Sportwagen „Mustang“ als Hingucker nicht fehlen. „Wir stellen außerdem unser Carsharing-Projekt vor“, so Steffen Albert, der den Familienbetrieb mit 43-jähriger Erfahrung und 13 Mitarbeitern führt. Bei einem Gewinnspiel können die Besucher einen Werkstatt-Gutschein und weitere Preise sowie günstige Mitgliedschaften für das Ford-Carsharing gewinnen.

Über 50 Aussteller aus Handwerk, Handel und Dienstleistung präsentieren beim Frühlingserwachen in der Hüfinger Innenstadt, in der Festhalle und im Rathaus ihr vielfältiges Angebot. Dies reicht von den neuesten Automodellen über Fahrräder, bis hin zu Sport- und Freizeitmode. Bei den Firmen können sich die Besucher Anregungen holen und sich persönlich informieren.

Beim Hüfinger Frühlingserwachen am kommenden Sonntag, 14. April, kann man jetzt buchstäblich abheben: Rundflüge mit einem Hubschrauber sind der absolute Höhepunkt des Rahmenprogramms. „Wir wollen das Drumherum jedes Jahr etwas attraktiver gestalten“, betont Luzia Vetter von der Wirtschaftsförderung der Stadt Hüfingen. Der Veranstalterin ist es gelungen, mit der Firma „Heli-Breisgau“ aus Staufen einen renommierten Anbieter, der über ein erfahrenes Team verfügt, mit ins Boot zu holen. Vom Landeplatz auf dem kleinen Festplatz vor dem Wohnmobil-Stellplatz aus geht es für jeweils maximal vier Personen zu einem Rundflug in den Baaremer Himmel. Ein faszinierendes Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis.

Über 50 Teilnehmer

Aber auch sonst kann sich der Start in den Frühling in der bunt geschmückten Hüfinger Innenstadt mit allen Sinnen sehen, spüren und erleben lassen. Über 50 Teilnehmer aus allen Bereichen und Branchen, darunter auch elf neue Anbieter, sorgen entlang der Hauptstraße sowie vor und im Rathaus für ein abwechslungsreiches und vielfältiges Angebot. Mit jeder Menge Informationen werden die Besucher bei den Fachausstellungen im Freien und konzentriert in der Stadthalle versorgt. Ein immer umfangreicheres und interessanteres Rahmenprogramm bietet vor allem für den Nachwuchs Spaß und Unterhaltung für jedes Alter und jeden Geschmack.

Soziale Projekte

Damit aber nicht genug: Die Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen (KHS) Donaueschingen bieten unter dem Motto: „Jeans Upcycling – aus Alt mach Neu“, kreative Nähprodukte zum Verkauf an. Der Erlös geht an den Förderverein Villa Milagrosa in Bräunlingen, der Projekte in Peru unterstützt. Friseur Harlekin bietet Haareschneiden auf Spendenbasis zugunsten des Kinderhospiz Sternschnuppe des Vereins Hospiz Via Luce an. Außerdem informieren die Gewerblichen Schulen Donaueschingen über ihr Elektromobilitätsprojekt im Sinne der Umwelt. „Ich finde es toll, dass es bei unserer Veranstaltung nicht nur um Kommerz geht, sondern auch der soziale Aspekt zum Tragen kommt“, erklärt Luzia Vetter.

100 Jahre Bonbon-Onkel

Im Rahmen des Frühlingserwachens feiert der Bonbon-Onkel aus Behla ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 100 Jahren ist der große rote Wagen mit allerlei Süßigkeiten jetzt auf allen möglichen Festen auf der Baar und darüber hinaus unterwegs. Vor sechs Jahren hat Jennifer Ebeling das von ihrem Urgroßvater gegründete Süßwarengeschäft in Form eines Marktwagens übernommen. Bürgermeisterstellvertreter Harald Weh und Ortsvorsteher Uwe Schneckenburger würdigen am Sonntag um 14 Uhr dieses eher seltene Ereignis.

Verkaufsoffener Sonntag

Zahlreiche Einzelhändler öffnen am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte und laden zu einem zwanglosen Einkaufsbummel ein. Neben der neuen Frühjahrs- und Sommerkollektion in verschiedenen Branchen, werden dabei auch kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Beim Streifzug durch die Geschäfte können die Kunden sicher auch das eine oder andere Schnäppchen machen. „Ich freue mich, dass auch die neuen Geschäfte gleich mitmachen“, so die Wirtschaftsförderin.

Rahmenprogramm