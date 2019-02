von SK

Ein erheblicher Sachschaden entstand am Freitagnachmittag an einem Auto, das an der Hauptstraße, nahe der Einmündung Grabengasse, abgestellt war. Zwischen 14 und 15 Uhr zog ein unbekannter Täter tiefe Rillen entlang der Beifahrerseite, über die Motorhaube und über das Dach. Bei dieser massiven Beschädigung entstand ein Schaden, dessen Höhe noch nicht genau eingeschätzt werden kann. Wer Verdächtiges beobachten konnte, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 zu melden.