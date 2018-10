von Gabi Lendle

Es lag auf der Hand, dass die aus Hüfingen stammende Künstlerin Eva Rosenstiel ihre neueste Ausstellung im Stadtmuseum den Titel "vis-á-vis" gab. Denn nur einen Steinwurf vom Museum entfernt auf der anderen Straßenseite steht ihr Elternhaus. Im Haus Nober wuchs Eva Rosenstiel auf und hat in ihrer vierten Einzelausstellung im Hüfinger Museum ihre Erinnerungen, Eindrücke und begleitende Fundstücke aus dieser Epoche eingebracht und künstlerisch verarbeitet. Dabei stieß die Ur-Ur Enkelin des bekannten Hüfinger Lithografen und Fotografen Johann Nepomuk Heinemann auch immer wieder auf künstlerische Dokumente, die ihr bekannter Vorfahr aus dem 19. Jahrhundert in Form von Möbelstücken, Fotografien und Bildern und in dem Gebäude hinterlassen hat. Johann Nepomuk Heinemann prägte zusammen mit seinem Hüfinger Weggefährten Lucian-Reich die Szene des Hüfinger Künstlerkreises im 19. Jahrhundert.

Ehrenbürgerin und Gründerin des Stadtmuseums Eva von Lintig: "Ich finde es wunderbar, dass Eva Rosenstiel wieder in Hüfingen ausstellt und ihren Vorfahren Johann Nepomuk Heinemann immer wieder neu künstlerisch zu interpretieren vermag. Die Arbeiten mit den Bäumen gefallen mir besonders gut"..Bild: Gabi Lendle | Bild: Gabi Lendle

Karla Ruthig "Was mir in der Ausstellung besonders gut gefällt sind die bunten gemalten Musterbeispiele im Paradies-Format". | Bild: Gabi Lendle

Vor zwei Jahren beteiligte sich Eva Rosenstiel an der Kreiskunstausstellung und wählte als Ausstellungsstandort ihrer Arbeiten das Haus Nober. In dieser Zeit wurden viele Kindheitserinnerungen wach, die Eva Rosenstiel in diesem geschichtsträchtigen Mauern erlebte. Die Stoff- und Tuchhandlung ihres Großvaters und das spätere Textilgeschäft lieferten weitere zahlreiche Fundstücke, die es Eva Rosenstiel wert waren, künstlerisch in Szene gesetzt und aufgearbeitet zu werden. Viele der damaligen Installationen und Ausstellungsarbeiten, die sie in den leeren Räumen des Hauses Nober für diese Ausstellung des Landkreises präsentierte, wanderten nun über die Straße ins Museum und wurden durch neuere Arbeiten ergänzt.

Gabriele von Kries "'Der tragende Aussage der Künstlerin "Arbeit muss Spaß machen" kommt bei der Präsentation wirklich gut rüber. Die Freude Eva Rosenstiels an der Kunst ist dabei spürbar". | Bild: Gabi Lendle

"Diese Präsentation ist sehr emotional und persönlich, fast gar eine Familienausstellung", verrät Eva Rosenstiel im Künstlergespräch mit der Kuratorin Ariane Faller-Budasz bei der Vernisage. Zwar lebt die Künstlerin schon seit ihrer Studentenzeit nicht mehr in Hüfingen, dennoch ist sie hier verwurzelt und verbindet damit auch ein gewisses Heimatgefühl.

Kuratorin Ariane Faller-Budasz (links) erläutert im Gespräch mit Eva Rosenstiel bei der Vernissage die aktuelle Ausstellung "vis-à-vis". Die aus Hüfingen stammende Künstlerin nimmt auch bei ihrer vierten Einzelausstellung Bezug zu ihrem Ur-Ur Großvater Johann Nepomuk Heinemann, der den Hüfinger Kunstlerkreis des 19. Jahrhunderts mitprägte. | Bild: Gabi Lendle

Die Materialien Ölfarbe, Papier und Fotografie ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeiten. So hat sie verschiedene Tapetenreste, die Erinnerungen in ihr weckten, mit floralen Motiven bemalt. "Alte Stoffbücher haben mich dazu veranlasst, bunte Muster zu malen" erzählt Eva Rosenstiel deren Urmotivation die Freude am Malen bis heute geblieben ist. Einblicke ins Familienalbum erlaubt eine Diaproduktion von früheren Reisen ihrer Familie mit verschiedenen Szenen auf eine alte Tapete geworfen.

Eine weitere Besonderheit begleitend zu dieser Ausstellung wurde einen Stock tiefer durch Ingeborg Jaag ganz spontan geschaffen. Die Cousine der Künstlerin besitzt noch viele Schätze aus dieser Epoche in ihrem Haus in Hüfingen. So wurde kurzer Hand zu dem kunstvollen Schrank von Heinemann, der seit neuestem im Museum steht, verschiedene alte Möbelstücke, original Puppen und deren handgenähten Kleidchen, ein Puppenbett und sogar das Hochzeitskleid der Tochter Marie von Heinemann hinzugefügt. Die musikalischen Rahmen der Vernissage gestalteten Leonie und Patrick Bäurer mit Flöte und Klavier.

Ingeborg Jaag " Meine Cousine Eva Rosentiel hat den kunstvollen Schrank unserer gemeinsamen Ur-Ur Großvaters Johann Nepomuk Heinemnn ins Museum gebracht. Da dachte ich mir dass ich das Ausstellungsstück mit weiteren wertvollen Erinnerungsstücken aus seinem Leben ergänzen kann". | Bild: Gabi Lendle

Öffnungszeiten Die Ausstellung Eva Rosenstiel/Johann Nepomuk Heinemann "vis-á-vis" im Stadtmuseum Hüfingen ist bis zum 13. Januar zu sehen. Öffnungszeiten: sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung. Eine Ausstellungsführung findet am Sonntag, 19. Dezember, 15 Uhr, statt. Finissage und Künstlergespräch am Sonntag, 13. Januar, 15 Uhr. Info unter:

http://www.stadtmuesumhuefingen.de

