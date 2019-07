Für die Fußballer des FC Hüfingen waren die vergangenen Monaten eine aufregende Zeit. Eine, die vor allem auch mit enormen Anstrengungen verbunden war – in finanzieller und in körperlicher Hinsicht. Der Verein hat in einem großen Projekt den Kabinentrakt des Vereinsheims an der Seemühle wieder auf Vordermann gebracht. Wo zuvor alte Duschen und Kabinen mit dem Muff der Jahrzehnte versehen waren, glänzen jetzt neu Möbel und moderne, hübsche Räume.

Festakt am Freitag

Um diesen Kraftakt entsprechend zu feiern, haben die Fußballer am Freitag, 19. Juli, einen Festakt zur offiziellen Kabineneinweihung geplant. Warum gerade an diesem Freitag? Am kommenden Wochenende startet der Verein mit seinem großen Sommerfest von Freotag bis einschließlich Sonntag, 21. Juli. Trotz der mit der Sanierung verbundenen Anstrengungen wird auf den Sportplätzen bei der Seemühle einiges geboten. So etwa das Einlagespiel der aktuellen ersten Mannschaft des FC mit der Bezirksliga-Mannschaft von 2008 am Sonntag: „Da sind fast alle von damals mit dabei“, sagt Karl Fritschi, FC-Vorsitzender. Das Spiel startet um 17.30 Uhr.

Was wird alles geboten?

Los geht es bereits am Freitag um 14 Uhr. Dann startet das Frei-Lacke-Schülerturnier. Der Festakt zur Clubheimsanierung findet um 19 Uhr in geschlossener Gesellschaft statt.

Weiter geht es dann am Samstag ab 10 Uhr mit dem Sport-Bubi-Cup der D- und E-Jugend. Zeitgleich beginnt auch das Volleyball-Turnier „Lifttec Attacke Beachcup“. Ab 16.30 Uhr treffen sich die Alten Herren zum Fürstenberg-Cup. Ab 20 Uhr wird dann schließlich ausgiebig gefeiert, DJ Sven sorgt für Unterhaltung.

Der Fest-Sonntag beinhaltet schließlich einige Höhepunkte. Nach der morgendlichen Talentsichtung des Südbadischen Fußball-Verbandes (SBFV) für den Jahrgang 2009 geht es um 10 Uhr weiter mit dem Volleeyball-Turnier. Ab 10.30 Uhr startet die Fußball-Freestyle-Show mit Patrick Bäurer, der seine Künste mit dem runden Leder zeigen wird. Zeitgleich wird es einen Frühschoppen mit den Luttlinger Musikanten geben. Um 13 Uhr spielen G- und F-Jugend um den Sport-Bubi-Cup.