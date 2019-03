von MARTIN KLEINERT

Es ist unruhig beim Hüfinger Fussballvereinistist unruhig beim Hüfinger unruhig beim Hüfinger – dies spürt man bei der Generalversammlung. Stattet man dem Sportgelände an der Seemühle derzeit einen Besuch ab, sieht man Bauschutt vor dem Clubheim, durchläuft einen Kabinentrakt, in dem auf Hochtouren modernisiert wird und registriert wuselnde Hände beim Vorstandsteam, den Mannschaftsbetreuern bis hin zum Juniorenspieler. Man nimmt Um- und Aufbruch wahr. Den hat der Club auch nötig, ist man doch im vergangenen Sommer im Herrenbereich von der Kreisliga A in die Kreisliga B abgestiegen. Gemeinsames Ziel und Anspruch des Vereins ist die baldige Rückkehr in die A-Liga.

Und genau hierfür packen sie an. Mitglieder und dem Verein verbundene Unternehmen investieren derzeit jede Menge Arbeit und Zeit in den Umbau des Vereinsheimes. "Wir haben eine tolle Sportanlage und möchten durch die Sanierung des Clubheims den Verein zusätzlich stärken", so Vorstand Karl Fritschi tatenfreudig und ergänzt stolz. "Man registriert den sportlichen Erfolg in der Junioren-Spielgemeinschaft zusammen mit der DJK Donaueschingen und dem FC Bräunlingen." Die Hüfinger möchten darüber hinaus im Aktivenbereich eine attraktive Adresse für die erwachsenen Kicker darstellen.

Fußballclub plant eine Spendenaktion

In die Clubheim-Sanierung werden nach aktuellen Schätzungen rund 230.000 Euro fließen, zuzüglich der Eigenleistungen und Arbeitsstunden durch die Mitglieder. Die benötigte Summe wird zu jeweils 50.000 Euro aus einem zinslosen Darlehen der Stadt Hüfingen, einem Zuschuss der Gemeinde sowie der Unterstützung des Badischen Sportbundes aufgebracht. Zur Abdeckung des Eigenmittel-Bedarfs führt der Fussballclub derzeit eine groß angelegte Spendenaktion durch, die nach den ersten Rundschreiben und persönlicher Kontaktaufnahme mit Mitgliedern und Sponsoren sehr gute Resonanz verspricht.

Mit allen aktuellen Plänen möchte man auf der einen Seite der teils rückläufigen Mitgliederentwicklung entgegenwirken, auf der anderen Seite die ansteigende Zahl der Mannschaften weiter vorantreiben. Die sportliche Abteilung zählt derzeit sechs Junioren-Teams von den Altersstufen der G- bis E-Jugend. Diese Mannschaften werden in Eigenregie betreut. Mit weiteren zehn Junioren-Teams von der D- bis zur A-Jugend spielt man zusammen in einer Spielgemeinschaft mit der DJK Donaueschingen und dem FC Bräunlingen. Im Aktiven-Bereich nehmen eine Damen- und zwei Herrenmannschaften am Ligabetrieb teil. Eine wichtige Stütze beim Clubheim-Umbau und den Fest-Organisationen ist darüber hinaus die Mannschaft der Alten Herren.

70 Ämter und Funktionen sorgen für reibungslose Abläufe

Bei den anstehenden Wahlen wurden acht Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt. Auf der Suche ist man beim FC Hüfingen derzeit nach einem Spielausschussvorsitzenden. Der Verein zählt insgesamt rund 70 Ämter und Funktionen, die es zu besetzen gilt, um die Abläufe reibungslos gewährleisten zu können.