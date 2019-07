Ein großer Brocken liegt hinter dem FC Hüfingen. In mehrmonatiger aufwendiger Arbeit hat der Verein das in die Jahre gekommene Clubheim bei der Seemühle auf Vordermann gebracht und saniert. Ein Projekt, das dringend notwendig war.

Bereits 2013 reiften beim Verein die ersten Überlegungen, etwas in dieser Richtung zu unternehmen. Damals wurde das Projekt aufgrund anderer Prioritäten verschoben. 2018 ging es dann jedoch weiter – und dieses Mal richtig. Im Oktober desselben Jahres machten sich Handwerker und Vereinsmitglieder an die Arbeit. Es galt vor allem, den Kabinentrakt modern und energieeffizient zu gestalten.

Wie so oft bei größeren Sanierungsprojekten: Es gab unschöne Überraschungen. „Wir entdeckten offene Außenwände zum Dach, reinen Beton, der in den Flur gegossen wurde und einen verkalkten und verrosteten Wasserkessel“, erklärt Karl Fritschi, Vorsitzender der Hüfinger Fußballer. An den Boden musste man ran, die Löcher sind verschlossen und die Heizung hat mittlerweile einen neuen Kessel bekommen.

Die Eigenleistung der Vereinsmitglieder war enorm, jedoch wurden die speziellen mit Gewährleistungsaspekten verbundenen Arbeiten von Handwerkern ausgeführt. „Es waren nur Hüfinger Firmen involviert“, betont Fritschi. Die Firma Werr und Ludwig kümmerte sich um Sanitär- und Klimatechnik, die Schreinerei Fischer um Türen und Kabinenmobiliar. Lignum Bau war für das Dach und Hariz Velagic für den Innenausbau zuständig. Es war gut für den Verein, dass sich auch unter den Mitgliedern Handwerker befinden, die bereit sind, sich einzusetzen. So wie etwa Ralf Ettwein, der als Bauleiter fungierte. Hariz Velagic engagierte sich als Externer enorm bei den Bauarbeiten und agierte als verlängerte Hand des Bauleiters. Das Architekturbüro Limberger hat die ersten Planungen und eine Kostenrechnung für die notwendigen Anträge übernommen.

Der Einsatz hat sich bezahlt gemacht und ist für den Verein eine große Freude und Motivation zugleich: Das Gebäude ist nicht mehr wiederzuerkennen. Im Kabinentrakt ist alles neu, auch Eingangsbereich, Technikraum sowie Gäste- und Angestellten-Toiletten. Außen wurde neu gestrichen und das Vereinslogo prangt an der transparenten Eingangstür des Clubheims. Einiges sei jetzt noch zu richten: „Innendrin ist alles fertig, das Vordach müssen wir noch fertigstellen. Auch der Gastraum bekommt neues Mobilar und wird aufgefrischt. „Es gibt also schon noch etwas zu tun“, erklärt Fritschi.

Die Überraschungen am Bau haben die Kosten für den Verein nicht explodieren lassen, dennoch muss für das Projekt Clubheim-Sanierung eine Summe von über 240 000 Euro aufgebracht werden, welches leicht über dem Plan liegt. Die Finanzierung ist sicher- und der Verein weiterhin gut aufgestellt. Große Sprünge gibt es aber vorerst nicht.

Aus der erfolgreichen Sanierung hat der Verein viel Schwung und Zuversicht mitgenommen, der für diese Aufgabe notwendig war. Diese Energie soll nun transformiert werden, und die Motivation in die Herausforderungen mit Kickschuh und Ball fließen. Mit der geschaffenen Ausgangslage und neuen Infrastruktur werden die Entwicklung des Jugend- und Aktivenfußballs in den Fokus gerückt.

Sommerfest

Das große Fest des FC Hüfingen startet heute um 14 Uhr mit dem Frei-Lacke-Schülerturnier. Auch am Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, wird gefeiert. Neben Fußball- und Volleyballturnieren gibt es am Samstagabend ab 20 Uhr eine Feier mit DJ Sven. Höhepunkte sind am Sonntag die Fußball-Freestyle-Show mit Patrick Bäurer um 10.30 Uhr, sowie um 17.30 Uhr startet das Spiel der aktuellen ersten Mannschaft mit der Bezirksliga-Mannschaft von 2008.