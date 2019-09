Die Erstretter des Mundelfinger DRK-Ortsvereins haben das Herbstprogramm vorbereitet. Dieses Jahr steht die Auffrischung der Erste-Hilfe- Kenntnisse in der Dorfgemeinschaft im Vordergrund. Im Mittelpunkt sollen die vielfältigen Erste-Hilfe-Situationen des Alltags im Mittelpunkt stehen.

Unfälle vermeiden und helfen

„Uns ist es dabei genauso wichtig, mit den Kursteilnehmern Möglichkeiten der Unfallvermeidung zu erörtern“, skizziert Bereitschaftsleiterin Martina Schulz die Inhalte der Kurstage, „wie mit ihnen die im Schadensfall lebensrettenden Maßnahmen zu üben.“ Professionelle Unterstützung kommt vom Landes- und Kreisverband. Speziell geschulte Ausbilder sind während der Kurse in Mundelfingen vor Ort. „Das bringt den Teilnehmern einen bedeutenden Vorteil“, begründet DRK-Ortschef Wilhelm Butschle diese beim Verband akquirierte Fachkompetenz: „Denn auf Wunsch kann die Kursteilnahme von uns bescheinigt und damit für den Führerschein oder einen beruflichen Nachweis verwendet werden.“

Auffrischung tut oft Not

Aber nicht nur aktuelle Führerscheinprüflinge dürften sich für diese Kurse interessieren. „Wir gehen davon aus, dass viele ältere Autofahrer nur noch nebulöse Erinnerungen an ihre seinerzeitigen Erste-Hilfe-Kurse haben“, so Butschle, „und diese gerne einmal wieder erneuern würden“.

Erste Hilfe beschränkt sich aber nicht auf den Verkehr. Erste Hilfe kann immer, auch im familiären oder beruflichen Umfeld, erforderlich sein. Kreislaufprobleme oder temperaturbedingte Störungen im Körper erfordern rasches Handeln. „Vermittelt werden die Möglichkeiten, den Betroffenen schnell Hilfe leisten zu können“, so Butschle weiter.

Erste Hilfe am Kind

Speziell an Familien gerichtet ist der Kurs „Erste Hilfe am Kind“. „Neben allgemeinen Hilfssituationen des sonstigen Kurses“, erläutert Martina Schulz, „behandeln wir hier zusätzlich Themen wie Reanimation am Säugling, Hilfe bei Pseudokrupp und Fieberkrämpfen sowie die spezielle Psyche eines Kindes“.

Der Erste Hilfe-Kurs I findet am 26. Oktober statt. Kostenbeitrag 40 Euro pro Teilnehmer. Der Erste Hilfe-Kurs II am Kind findet am 9. November statt. Kostenbeitrag 45 Euro pro Teilnehmer, bei Paaren 80 Euro.

Beide Kurse dauern mit Pausen rund acht Stunden und finden in Mundelfingen statt. Anmeldungen und Nachfragen an Martina Schulz unter Telefon (07707) 98 88 09 oder per Mail familiemschulz@gmx.de. Anmeldeschluss: 5.Oktober.