Wer am Mittwoch das Gefühl hatte, alles würde wackeln, der hat sich nicht getäuscht. Ein Erdbeben hat am Mittwoch die Region leicht erschüttert. Laut Landeserdbebendienst waren die Erdstöße gegen 10.21 Uhr in der Gegend spürbar. Das Epizentrum liege bei Hüfingen, laut Plan des Dienstes zwischen Hausen vor Wald und Opferdingen, in einer Tiefe von etwa acht Kilometern. Die Stärke gaben die Erdbebendienste der Schweiz und des Landes Baden-Württemberg sowie das European-Mediterranean Seismological Centre mit Werten zwischen 2,3 und 2,5 an. Laut Richterskala handelt es sich dabei um einen Wert, der ein extrem leichtes Erdbeben bezeichnet.