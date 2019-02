Wodka, Jägermeister, frische Zitrone, Rote-Beete-Saft und weiße Schokolade. Die Amarenakirschen abgetupft und auf Basilikumblättern gerollt. "Das schmeckt einfach Hammer", sagt Erim Türkmen aus Hüfinger, der einst die Viaggi-Bar in Donaueschingen betrieb und seit fünf Jahren Chef in der „Friedrichs Bar“ im Hotel 47 Grad in Konstanz ist. Doch nicht nur ihm selbst hat der Cocktail geschmeckt, sondern auch der Jury. Letztendlich hat der gelernte Hotelfachmann, der sich im Laufe der Jahre ein detailliertes Wissen über die sogenannte "Liquid Kitchen" erarbeitet hat, damit überzeugt und ist nun süddeutscher Cocktailmeister.

Doch es ging nicht nur um den Geschmack, sondern auch um das Fachwissen: Zwar kann sich in Deutschland jeder Barkeeper nennen, doch die Cocktails von Türkmen gehen über das Zusammenmischen von drei, bis vier Zutaten weit hinaus. In seiner Bar stehen mehr als 300 Produkte, vieles macht er auch selbst, wie beispielsweise Sirup. "Gemischt ist ein Cocktail schnell, getrunken ist er noch schneller, aber an den Vorbereitungen bin ich auch mal fünf bis sieben Stunden dran", erklärt der Hüfinger.

Manchmal geht es auch noch länger – zum Beispiel beim Cold Drip, das ursprünglich aus der Kaffeezubereitung kommt. 24 Stunden lässt Türkmen Wodka auf rote Beete träufeln – so nimmt die Flüssigkeit die Aromen der Rübe auf. Grundsätzlich ist das Spiel mit den unterschiedlichen Aromen für Erim Türkmen wichtig. "Es ist wie bei einem Koch." Unzählige Möglichkeiten gibt es, oft sind es kleine Details, die den Unterschied machen und gerne lässt er seiner Kreativität freien Lauf. Doch wer sich jetzt vorstellt, dass er mischt und trinkt bis es passt, der irrt. "Meine Cocktails entstehen immer zuerst auf dem Papier. Erst wenn es schwarz-auf-weiß dasteht und ich zufrieden bin, probiere ich es auch aus."

Dabei lässt er sich auch gern mal inspirieren. Aus der Werbung, wenn er einen Giotto-Cocktail kreiert. Von seinen drei Söhnen, wenn er den Geschmack von Fruchtzwergen zu einem alkoholischen Getränk verarbeitet, ohne dabei den Kindernachtisch zu verwenden. Oder von der Dessertkarte, wenn er einen Apfelstrudel-Cocktail entwickelt, den er dann mit einer Kugel Eis serviert.

Doch auch klassische Cocktails bieten viele Möglichkeiten. Beispielsweise Gin Tonic. "Man kann den Gin auf 15 verschiedene Arten servieren." Beispielsweise ob man nun mit Basilikum das Glas aromatisiert, in dem man mit dem Blatt darüber reibt, oder ob man es gleich ganz hinein tut. Der Unterschied? Beim aromatisierten Glas bleibt der Geschmack gleich, gibt man die Kräuter ins Glas, dann nimmt das Aroma im Laufe der Zeit zu. Das Tonic Water bekommt jeder Gast übrigens getrennt, um selbst nach seinem Geschmack dossieren zu können.

Für alle, die in der Karte mit rund 90 Cocktails nicht fündig werden, hat der Hüfinger einen speziellen Cocktail erschaffen, der "Ich weiß nicht, was ich trinken soll." heißt. Darüber kommt man dann immer ins Gespräch und bekomme schnell heraus, was der Gast gerne trinke. Das schönste Gefühl? Wenn der Gast sagt: "Ich vertraue dir, du machst mir schon etwas Gutes." Doch jeden Wunsch erfüllt Türkmen dann doch nicht. Auf Gin Tonic gibt es nichts mit Bailyse, denn dann gibt's im Magen eine chemische Reaktion. Im besten Falle wird's einem nur schlecht oder der Weg führt auf die Toilette, im schlechtesten fällt man einfach um. Wer's nicht glaubt, kann beide Flüssigkeiten in einem Glas mischen und es umdrehen. Da fließt kaum etwas raus.

Und für die Deutsche Meisterschaft? Während er für die Süddeutsche lieber früh ins Bett gegangen ist, um ausgeschlafen zu sein und sich gut zu konzentrieren, will Erim Türkmen sich dieses Mal vorbereiten. Wie? "Ich werde meine Nase trainieren, denn man muss auch Produkte herausriechen können." Schließlich ist wahre Cocktailkunst weit mehr, als ein paar Zutaten zusammenzumischen.

So sieht er aus: der Aus Modena by Erim Türkmen des süddeutschen Cocktails-Meisters, der aus Hüfingen kommt. | Bild: Hotel 47 Grad, Konstanz