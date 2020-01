von Rainer Bombardi

Die katholische öffentliche Bücherei (KÖB) leistet vor Ort einen Informations- und Bildungsbeitrag zum gesellschaftlichen Leben. Ihre Beliebtheit ist überdurchschnittlich hoch, was sicherlich auch auf ein Verdienst der ehrenamtlichen Leistung des Büchereiteams ist.

Tausende von Arbeitsstunden investierten die Teammitglieder in den vergangen zwei Jahrzehnten für die lokale Bildungseinrichtung. Dieses Engagement spiegelt sich in der Ausstattung und den Ausleihzahlen wider. Über 2000 Medien zählt der Bestand. Im Vorjahr lag die Ausleihzahl bei 3362.

Diese Entwicklung führte zu einem Ausleihfaktor von 1,5 was bedeutet, dass jedes Medium im Schnitt zwischen ein- und zweimal ausgeliehen worden ist. „Das ist eine hervorragende Quote“, freut sich Ortsvorsteher Michael Jerg über die Akzeptanz der Bücherei. „Nach meinen Informationen wäre ein Ausleihfaktor von eins bereits gut.“

Am Puls der Zeit

Aktuell bilden Gudrun Allaut, Beate Gut und Ulrike Schnottalla das Büchereiteam. Schnottalla hat die Entwicklung praktisch seit der ersten Stunde mitverfolgt. Sie führt den Erfolg der Bücherei auf das ständige Bestreben zurück, den Bestand immer aktuell zu halten. Vor allem Romane, Belleristik aber auch Entwicklungen auf dem Kinder- und Jugendbuchsektor gilt es nicht zu verschlafen.

„Da ich selbst gerne lese. fällt es mit leichter die Leser über den Inhalt der Neuheiten zu beraten.“ Team-Mitarbeiterin Ulrike Schnottalla mag den Dialog mit den Lesern und liest gerne. | Bild: Rainer Bombardi

Bestand wird ständig überarbeitet

Da heiße es, immer ein wachsames Auge auf alles zu haben, was in diesem Bereich gerade angesagt ist. „Wir haben eine Wunschbox aufgestellt, in der jeder seinen Lese-, Seh- oder Hörwunsch schriftlich niederlegen kann“, erläutert Schnottalla. Aktualität sei oberstes Gebot. Nur wenige möchten noch einen Roman lesen, der bereits vor ein paar Jahren beliebt war“, ergänzt die erfahrene Hobby-Bibliothekarin.

„Auch auf dem Kinder- und Jugendbuchsektor gilt ähnliches, weshalb die Bücherei nur wenige Klassiker wie zum Beispiel „Momo“ von Michael Ende in ihrem Bestand hat.

Neue Technik

Der Bestand umfasst neben Büchern auch DVDs und CDs. Wobei sich die CD im Zuge der heutigen technischen Entwicklung auf dem Rückzug befinde. Solche Trends zu erkennen und darauf zu reagieren, ist eine weiter Aufgabe des Teams. Der neuste Schrei im Audiobereich ist die Tonie Box. Das sind Lautsprecherwürfel, auf die kleine Figuren gesteckt werden, auf denen Lieder und Hörspiele gespeichert sind. „Wir erweitern den Bestand mit den Figuren, um den Kauf der Würfel müssen sich die Eltern selbst kümmern“, sagt Schnottalla.

Ein weiterer Erfolgsfaktor der Mundelfinger Bücherei liegt in ihrem Standort im Kindergartengebäude hinter der Kirche. Dort öffnet sie jeden Mittwoch nach Ende des Kindergartens ihre Pforten. So ermöglicht sie Kindern und Eltern, eine direkte Beziehung zum Lesen zu bekommen.

Schmökerstunden

„Inzwischen machen wir auch auf Flyern Werbung in der Schellenberger Schule, was dazu führt, dass zu den Lesern längst auch solche aus den umliegenden Orten zählen“, ergänzt Schnottalla. Schmökerstunden in der Bücherei und Bücherkisten zum Ausleihen für Kindergärten und Schulen tragen ein Übriges zum Erfolg bei.

Finanziert wird die ständige Aktualisierung des Bestandes durch die Fachstelle der Diözese und über diverse Aktionen des Büchereiteams. Zu ihnen zählen Bücherflohmärkte oder die Jahresausstellung im November.

Die Bücherei im Mundelfinger Kindergartengebäude hinter der Kirche hat jeden Mittwoch zwischen 16.30 und 18 Uhr geöffnet. Die Ausleihe ist in den ersten drei Wochen gratis, danach wird für jede angefangene Woche eine Gebühr erhoben.

Silvia Welte hat einst mit Gisela Merz die Wiedereröffnung der Bücherei initiiert. Auf dem Archiv-Bild wird sie nach 19 Jahren von Pfarrgemeinderat Wilfried Föhrenbacher verabschiedet. | Bild: Rainer Bombardi