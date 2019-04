von SK

Die Abschlussarbeiten an der B 27-Umfahrung bei Behla werden am Montag, 29. April, beginnen und etwa bis zum 7. Juni dauern. In dieser Zeit muss die Bundesstraße voll gesperrt werden. Durch die Sperrung werden die Hüfinger Bushaltestellen Mariahof und Schaffhauser Straße nicht angefahren. Wie die Hüfinger Stadtverwaltung mitteilt, müssen in dieser Zeit die Busse von und nach Blumberg eine Umleitung fahren. Da zusätzlich noch die Hausener Straße wegen der dortigen Baustelle von den Bussen nicht befahren werden kann, können die beiden Haltestellen Mariahof und Schaffhauser Straße in dieser Zeit nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, stattdessen die Haltestelle in der Hauptstraße beim Rathaus zu benutzen.

Ortsteile werden angefahren

Die Hüfinger Ortsteile Fürstenberg, Sumpfohren und Behla werden auch während der Sperrung der B 27 vom Öffentlichen Personennahverkehr angefahren. Die ausgehängten Fahrpläne bleiben bestehen, aufgrund der Umleitung kann es aber nach Auskunft der SBG zu Verspätungen kommen.