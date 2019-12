von Anita Reichart

Eine voluminöse Stimme und die Instrumente wetteiferten bei einem kleinen, aber feinen Adventskonzert in der Hüfinger Kirche Sankt Verena und Gallus um die Gunst der Zuhörer. So bescherte der Wolterdinger Akkordeonverein dem Publikum eine kleine Auszeit im Vorweihnachtstrubel.

100 Zuhöre werden musikalisch verwöhnt

Etwa 100 Besucher ließen sich den verschiedensten Melodien verwöhnen. Das 15-köpfige Jugendorchester unter der Leitung von Astrid und Axel Schlumberger spielte Arrangements verschiedener Film-und Popmusiken und eröffnete das Konzert mit „Viva la Vida“. Das Duo Lara Behlke und Isabel Westphal spielte zwei Sätze aus „Viererlei“ von H. G. Kölz und Julia Huber, Larissa Köhler sowie Marius Röhl zeigten ihr Können bei „La Folia“. Auch aus dem Film „Gladiator“ ertönten Klänge.

Fabelhafte Musikwelt

Das Ensemble der Erwachsenen mit fünf Spielerinnen hat Bearbeitungen von Yann Tiersens Filmmusik zu „Die fabelhafte Welt der Amelie“ einstudiert; Tiersens Musik verbindet dabei französische Folkmusik, Chanson und Musette mit Elementen aus Rock-und Popmusik.

Stage-School-Sängerin sorgt für besonderen Hörgenuss

An diesem Abend gab es jedoch noch einen besonderen Hörgenuss: Mit der Sängerin Sonja Dinkelaker spielte das Ensemble von John Rutter „Blow, blow thou winter wind“. Außerdem „Let it go“ aus der englischsprachigen Originalfassung des Filmes „Frozen“. Die 19-jährige Donaueschingerin absolviert seit zwei Jahren eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der Stage School in Hamburg.

Sonja Dinkelaker aus Donaueschingen bereichert mit ihren Liedvorträgen die Akkordeonklänge. | Bild: Anita Reichart

Am Ende des Konzerts gab es reichlich Applaus auch vom Ehrenvorsitzende des Wolterdinger Akkordeonvereins, Heinz Brunner, und Ortsvorsteherin Angela Giesin, die beide die Darbietung lobten.